होली पर बढ़ेगी गर्मी या बदलेगा मौसम, IMD का लेटेस्ट अपडेट

Mar 03, 2026 08:46 pm IST
दिल्ली में मंगलवार को मौसम काफी गर्म रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जो 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.2 डिग्री ऊपर 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में मंगलवार को मौसम काफी गर्म रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जो 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.2 डिग्री ऊपर 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, होली यानी बुधावर को गर्मी और बढ़ने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो यह इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन साबित होगा। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने और दिन के दौरान 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जो कभी-कभी 35 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।

कहां कितना तापमान

शहर के केंद्रों की बात करें तो सफदरजंग में तापमान 31.5 डिग्री, पालम में 29.4 डिग्री और अयानगर में सबसे अधिक 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के साथ-साथ दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। पिछले दिन की तुलना में इसमें गिरावट देखी गई है, जब AQI 'मध्यम' श्रेणी में था।

समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 24 स्टेशन 'खराब' और 2 स्टेशन 'बहुत खराब' श्रेणी में रहे, जिसमें पंजाबी बाग 389 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा। हालांकि, राहत की बात यह है कि होली और 6 मार्च तक हवा की गुणवत्ता फिर से 'मध्यम' श्रेणी में लौटने की उम्मीद है।

