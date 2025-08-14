Delhi-NCR Weather: सुबह की बारिश ने रोक दी दिल्ली-NCR की रफ्तार,जलभराव के चलते लग रहा जाम

Delhi-NCR Weather Live Updates: एक दिन पहले उमस और बादलों का डेरा लगते ही आशंका हो गई थी कि मौसम कुछ केल करने वाला है और आज लोगों की नींद खुलने से पहले ही दिल्ली और आसपास के शहर बारिश में सरोबार हो गए।

स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में सुबह से बरसात का सिलसिला जारी है। कभी तेज तो कभी धीमी हो रही बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न करने के साथ सड़कों पर वाहनों की रफ्तार को भी धीमा कर दिया है। एक दिन पहले उमस और बादलों का डेरा लगते ही आशंका हो गई थी कि मौसम कुछ खेल करने वाला है और आज लोगों की नींद खुलने से पहले ही दिल्ली और आसपास के शहर बारिश में सरोबार हो गए। दिल्ली-एनसीआर के मौसम अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ

11:40 AM: बारिश-जलभराव के चलते दिल्ली हो गई जाम दिल्ली में बारिश के कारण एम्स फ्लाईओवर और साउथ एक्सटेंशन लूप के नीचे जलभराव हो गया है। इस वजह से हौज खास से मदरसा की ओर जाने वाले रास्ते पर अरबिंदो मार्ग पर यातायात प्रभावित है। मूलचंद अंडरपास पर जलभराव होने से आश्रम से मूलचंद की ओर जाने वाले रास्ते पर रिंग रोड पर यातायात प्रभावित है।

आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास,राम बाग रोड पर जलभराव को देखते हुए,आस-पास के इलाकों में यातायात प्रभावित है। रानी झांसी रोड, बर्फखाना,पुल मिठाई और वीर बांदा बैरागी मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग बदल दिए गए हैं। गली नंबर 10,न्यू रोहतक रोड,आनंद पर्वत पर जलभराव होने से कमल टी-पॉइंट से पंजाबी बाग और इसके विपरीत दोनों रास्तों पर यातायात प्रभावित है। कमल टी-पॉइंट की ओर जाने वाले यात्री अशोक मेन पार्क मेट्रो स्टेशन से पंजाबी बाग की ओर यू-टर्न ले सकते हैं।

11:31 AM: भारी बारिश से गुरुग्राम का इफको चौक जलमग्न गुरुग्राम में गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण इफको चौक पर काफी जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया।

11:03 AM: मिंटो ब्रिज में स्मूद है ट्रैफिक दिल्ली के मिंटो ब्रिज में आज भी पानी नहीं भरा। भारी बरसात के बाद भी वहां ट्रैफिक स्मूद चल रहा है। वीडियो देखिए

10:42 AM: 15 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाले कार्यक्रम पर भी बारिश का साया है। मौसम विभाग ने इस दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिनभर वीआईपी मूवमेंट के चलते पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। उस बीच, बारिश ट्रैफिक पुलिस का काम बढ़ा सकती है।

10:32 AM: धौला कुंआ से गुरुग्राम जाने वाली सड़क लबालब दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ये दृश्य धौला कुआं-गुरुग्राम रोड के हैं। वीडियो देखिए

10:25 AM: गाजियाबाद में रेंगते दिखे वाहन शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी ट्रैफिक और जलभराव हो गया है। ये दृश्य गाजीपुर क्रॉसिंग के हैं।

10:20 AM: वाहनों को हो रही परेशानी दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बीच पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो देखिए

