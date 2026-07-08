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दिल्ली-NCR में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर भयंकर जाम; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगे भी ऐसी स्थिति बने रहने की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। 

दिल्ली-NCR में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर भयंकर जाम; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

दिल्ली एनसीआऱ में बुधवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार को भी पूरे दिन बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन अब जगह-जगह जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाज के कई हिस्सों में में बुधवार सुबह से बादल बरस रहे हैं जिसके बाद न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए दिल्ली के बड़े इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मॉनसूम सिस्टम उत्तर पश्चिम भारत में आगे बढ़ रहा है जिसके चलते दिल्ली-एनसीआऱ में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

आईएमडी ने कहा है कि अगले दो से तीन घंटों में दिल्ली-NCR के ज़्यादातर इलाकों यानी गुरुग्राम, नोएडा, फ़रीदाबाद और गाज़ियाबाद में मध्यम से भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और उत्तर दिल्ली में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है।

दिल्ली-NCR में छाए कन्वेक्टिव बादल

जानकारी के मुताबिक दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गहरे कन्वेक्टिव बादल यानी तेज बारिश वाले बादल बन रहे हैं। बादलों की इन पट्टियों को एक सक्रिय मॉनसून ट्रफ़ और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही भरपूर नमी से मदद मिल रही है। लोगों को इससे आने वाले दिनों में गर्मी से तो राहत मिलेगी लेकिन अब लोगों को ट्रैफिक और जलभराव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक, बारिश की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। जलभराव और भारी की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आईं औऱ लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ा। गुरुग्राम में तो मंगलवार को मॉनसून की पहली ही बारिश में सड़का का एक हिस्सा तक धंस गया और 10 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया।

फरीदाबाद में भी यातायात ठप

फरीदाबाद में बुधवार को हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लगातार बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक असर ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास पर देखने को मिला, जहां पानी भर जाने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अंडरपास को बंद कर दिया। इससे वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा और कई स्थानों पर ट्रैफिक रेंगने लगा।

बारिश का असर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में भी दिखाई दिया। सड़कों पर पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, छात्र और अन्य राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की चिंता बढ़ गई।

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ऐक्शन मोड में प्रशासन

उधर, जलभराव को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। पंपिंग सेट और अन्य संसाधनों की मदद से सड़कों और अंडरपास से पानी निकालने के प्रयास किए गए। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधानीपूर्वक गुजरने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

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दिल्ली में कहां कितनी बारिश

आईएमडी के अनुसार, शहर के मौसम केंद्र सफदरजंग ने सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि के दौरान 14.2 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की। पालम में 19.2 मिमी, लोधी रोड में 17.8 मिमी, रिज में 54.3 मिमी और आयानगर में 37.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। पालम मौसम केंद्र ने न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है; लोधी रोड ने 25.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है; रिज ने 22.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है; और आयानगर ने 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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