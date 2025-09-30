दिल्ली-NCR में सड़क से आसमान तक खराब मौसम का असर, 5 उड़ानें डायवर्ट; एडवाइजरी जारी

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह अचानक हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली लेकिन कुछ ही देर की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। कई इलाकों में लोग लंबे जाम में भी फंसे रहे।

ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो भी हो सकती है। भारी बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही।

इस बीच जखीरा अंडरपास भी भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। उड़ानों पर भी खराब मौसम का असर देखा गया है। एक तरफ कुछ उड़ाने डायवर्ट की गई है तो वहीं कई फ्लाइटों में देरी होने की भी आशंका है। एयरलाइंस ने इसके लिए एडवाइजी भी जारी की है।