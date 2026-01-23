दिल्ली-NCR में झमाझम बरसात, गरज के साथ घने बादलों से दिन में हो गई रात; धीमी हुई वाहनों की रफ्तार

संक्षेप: Delhi NCR Heavy Rain : दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं और गरज के साथ हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। तेज बारिश के चलते कुछ जगह सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक पर असर की जानकारी भी सामने आ रही है।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं और गरज के साथ हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। तेज बारिश के चलते कुछ जगह सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक पर असर की जानकारी भी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने आज दिनभर मौसम ऐसा ही बने रहने संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में यह बदलाव इस साल के पहले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। बारिश का यह सिलसिला नोएडा से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक बदस्तूर जारी है।

दिल्ली में साल की पहली बारिश, वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह कई जगहों पर बारिश होने से लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया। दिल्ली में इस साल की यह पहली बारिश है। आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में उच्च प्रदूषण स्तर से कुछ समय के लिए राहत दिलाई।

बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। कई जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। सुबह के समय स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बनी रही।

शाम तक ऐसा ही रहेगा मौसम आईएमडी के दिन के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में सुबह से दोपहर से पहले तक एक या दो दौर की बारिश होगी और दोपहर और शाम के बीच एक बार फिर बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम संबंधी चेतावनी को ‘ऑरेंज’ श्रेणी से घटाकर ‘येलो’ श्रेणी में कर दिया गया है।

मौसम विभाग देश में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए चार रंगों का उपयोग करता है। ये रंग और इनके संदेश.... ग्रीन (किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं), येलो (नजर रखें और निगरानी करते रहें), ऑरेंज (तैयार रहें) और रेड (कार्रवाई/सहायता की जरूरत) हैं।

वायु गुणवत्ता में काफी सुधार बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘समीर ऐप’ के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 293 रहा जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि गुरुवार शाम 4 बजे यह 313 दर्ज किया गया था। निगरानी केंद्रों में से 23 ने एक्यूआई को ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में, 15 केंद्रों ने ‘खराब’ श्रेणी में और एक केंद्र में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज की।

कहां कितना रहा तापमान राजधानी भर में तापमान में भिन्नता देखी गई। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते दिन की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि पालम में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, लोदी रोड पर 14.1 डिग्री सेल्सियस, रिज पर 13.7 डिग्री और आयानगर में 14.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जो पिछले दिन की तुलना में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, अधिकतम तापमान के लगभग 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने की उम्मीद है जो गुरुवार के 27.1 डिग्री सेल्सियस से काफी कम है।

वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के कारण राजमार्गों और अन्य सड़कों पर विजिबिलिटी घट सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सुबह साढ़े 6 बजे 2500 मीटर से घटकर 1000 मीटर रह गई। विजिबिलिटी आगे और घटकर 800 मीटर तक पहुंचने की संभावना है।

इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण को रद्द कर दिया। हालांकि, पहले और दूसरे चरण के उपाय लागू रहेंगे।

फरीदाबाद में सुबह से बारिश, बढ़ी ठंडक फरीदाबाद शहर में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। सुबह करीब 6 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कुछ देर बाद तेज बारिश में बदल गई। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दो दिन से पड़ रही गर्मी के बाद अचानक मौसम बदलने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। कई जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। सुबह के समय स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बनी रही। मौसम बदलने से लोग गर्म कपड़े निकालते नजर आए। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों ने भी ठंडक महसूस की। बारिश से जहां लोगों को ठंड से राहत मिली, वहीं दैनिक कामकाज करने वालों को परेशानी भी हुई। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को अधिक दिक्कत झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई।