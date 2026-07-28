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दिल्ली-NCR में भारी बारिश से आफत, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जलभराव, जाम फंसे लोग

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव हो गया है। इसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ और लोग जाम में फंस गए। 

दिल्ली-NCR में भारी बारिश से आफत, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जलभराव, जाम फंसे लोग
दिल्ल एनसीआर में भारी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव और भीषण जाम लग गया।

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली लेकिन फिर एक बार सड़के दरियां बन गई। कई इलाकों में जलभराव हो गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इसके चलते लोग जाम में भी फंसे रहे। दिल्ली में महज कुछ ही घंटों की बारिश में कनॉट प्लेस और 11 मूर्ती रोड जैसे इलाकों में भी पानी भ गया। दरअसल दिल्ली में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और अलग-अलग हिस्सों में में मध्यम से भारी भी बारिश हुई।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली के सीपी में जलभराव
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कहां-कहां जलभराव

भारी बारिश के बाद दिल्ली के सीपी के हनुमान रोड पर भारी जलभराव हो गया। इससे लोगों को काउफी परेशानी हुई। लोग डिवाइडर पर चलकर जाते नजर आए। इसके अलावा एनडीएमसी, तीन मूर्ती, सुनहरी बाग रोड, जनपथ रोड और वसंत विहार इलाके में भी पानी भर गया। उधर आईटीओ में जलभराव के चलते लोग भीषण जाम में फंस और गाड़ियां पानी के बीच रेंगती नजर आई। इसके अलावा पंजाबी बाग इलाके में भी काफी ज्यादा पानी भर गया।

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एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने कहा, आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। एनडीएमसी की पूरी टीम जमीन पर मौजूद है, जरूरी जगहों को साफ कर रही है और पानी की निकासी सुचारू रूप से हो, यह सुनिश्चित कर रही है। अफ्रीका एवेन्यू समेत सभी पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अशोक रोड, कनॉट प्लेस और अन्य इलाकों समेत पानी जमा होने की आशंका वाली सभी जगहों पर टीमें सक्रिय हैं। एनडीएमसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। अधिकारी जमीन पर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पानी जमा होने से जुड़ी शिकायतों का समाधान कर रहे हैं।

नोएडा में भी जलभराव

भारी बारिश के चलते नोएडा में भी जगह-जगह जलभराव हो गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। सेक्टर 96 में प्राधिकरण के सामने बने नए अंडरपास में पानी भर गया। इसके अलावा सेक्टर 127 के रायपुर अंडरपास और वसुंधरा सेक्टर 2 स्थित अंडरपास में में भी भारी जलभराव की स्थिति देखी गई। इसके अलावा सेक्टर 38 में बोटेनिकल गार्डन के पास भारी जाम भी लग गया।

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नोएडा में भी भरा पानी
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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