Delhi NCR Heavy Rain traffic snarls in city amid IMD Orange alert 250 Flights Delay Latest Update Today भारी बारिश ने रोकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, 250 उड़ानों पर असर; जलभराव से ट्रैफिक ठप
Delhi NCR Heavy Rain traffic snarls in city amid IMD Orange alert 250 Flights Delay Latest Update Today

भारी बारिश ने रोकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, 250 उड़ानों पर असर; जलभराव से ट्रैफिक ठप

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी की सड़कें तालाब में बदल गई हैंजिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 04:41 PM
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी की सड़कें तालाब में बदल गई हैंजिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है तो वहीं flightradar24.com के मुताबिक खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर आने-जाने वाली करीब 250 फ्लाइट लेट चल रही हैं। भारी बारिश और जलभराव का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। नालों का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जलभराव की समस्या और भी बढ़ गई है। आईएमडी के अनुसार, अगले 2-3 घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने लोगों को घर के अंदर रहने और पेड़ों या कमज़ोर ढाचों के नीचे न छिपने की सलाह दी है। उन्हें घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की भी जांच करने की सलाह दी गई है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइडरी जारी की है।

New Delhi, India – Aug. 29, 2025: Locals rescue a person from a broken-down vehicle stuck in waterlogged NH-24 near Vinod Nagar after heavy rainfall, in New Delhi, on Friday, August 29, 2025. (Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times)

दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। फिलहाल उड़ान संचालन सामान्य है लेकिन यात्रियों को सलाह दी डाती है कि उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। उधर दिल्ली में बारिश के चलते प्रगति मैदान, डिफेंस कॉलोनी और प्रीत विहार जैसे इलाकों में पानी भर गया है। पश्चिम विनोद नगर, एम्स, पटपड़गंज, मयूर विहार और संगम विहार जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति रही।

New Delhi, India – Aug. 29, 2025: An auto-rickshaw breaks down in waterlogged NH-24 near Vinod Nagar after heavy rainfall, in New Delhi, on Friday, August 29, 2025. (Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे, मथुरा रोड, विकास मार्ग, आईएसबीटी, गीता कॉलोनी और राजाराम कोहली मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।

बदरपुर से आश्रम तक वाहनों की लाइन लग गई, जिससे ऑफिस जाने वालों और स्कूल बसों को भारी असुविधा हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और गाड़ियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए टीम को कई स्थानों पर तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने बताया, बारिश और कुछ इलाकों में जलभराव के कारण यातायात धीमा रहा। स्थिति को सामान्य बनाने और यात्रियों की सहायता के लिए हमारे कर्मियों को तैनात किया गया है।

2010 के बाद अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश

2010 के बाद अगस्त के महीने में अब तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इस साल अगस्त के महीने में अब तक कुल 392 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में अब तक सबसे अधिक बारिश 56 मिमी बारिश सफदरजंग में हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी में बारिश की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। 2010 के बाद अगस्त के महीने में अब तक सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। 2010 में अगस्त के महीने में कुल 455 मिमी बारिश हुई थी।