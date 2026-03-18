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दिल्ली-NCR में बारिश और आंधी से घंटेभर में 10 डिग्री तक पारा लुढका, कहां कितना तापमान

Mar 18, 2026 08:55 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi-NCR Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर में अचानक हुई तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। घंटेभर की बारिश से कई इलाकों में तापमान पांच से 10 डिग्री तक लुढका है। 

दिल्ली-NCR में बारिश और आंधी से घंटेभर में 10 डिग्री तक पारा लुढका, कहां कितना तापमान

Delhi-NCR Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ बारिश के चलते राजधानी के अलग-अलग इलाकों में तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। शाम के समय आए इस बदलाव ने मौसम को पूरी तरह बदल गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट जारी रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान तेजी से नीचे गिरा। फरीदाबाद शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रहा। ठंडी हवाओं और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया।

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कहां-कितना तापमान गिरा

प्रगति मैदान में तापमान 28.1 डिग्री से गिरकर 22.4 डिग्री पहुंचा। पूसा में तापमान में 7.6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। पालम में अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 19 डिग्री तक गिरा।

नवयुग मार्केट में बारिश के दौरान वाहन लेकर गुजरते वाहन चालक

इसी तरह प्रीतमपुरा में 6.3 डिग्री, लोधी रोड में 9.5 डिग्री, सफदरजंग में 10 डिग्री और जनकपुरी में 9.0 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई।

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आंधी से बढ़ी परेशानी, बिजली गुल

तेज आंधी के कारण सड़कों पर धूल उड़ने लगी, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। राहगीरों और खासकर दोपहिया चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह लोगों को रुककर मौसम शांत होने का इंतजार करना पड़ा। आंधी का असर बिजली पर भी पड़ा। कई इलाकों में करीब आधे घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए।

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तीन दिन और बारिश के आसार

राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच जमकर बारिश हुई। तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हुआ है। 19 मार्च से अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में और गिरावट आ सकती है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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