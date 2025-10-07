दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। इस बीच कई इलाकों में आज भारी बारिश हो रही है। आसमान में भी घने बादल छआए हुए हैं।

दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया है। बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। इस बीच कई इलाकों में आज भारी बारिश हो रही है। आसमान में भी घने बादल छआए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज, मध्य, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

तेज बारिश को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को खराब मौसम के लिए आगाह करते हुए घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है। हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को एक सहज और कुशल अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें आगे कहा गया है कि लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट के लिए यात्री संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। इसके अलावा सड़क पर जलभराव और यातायात जाम की आशंका के कारण, यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के अन्य इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। गाजियाबाद में मंगलवार शाम को जोरदार बारिश हुई जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। इसके अलावा नोएडा में भी बारिश के बाज जाम की स्थिति पैदा हो गई है।