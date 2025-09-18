दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन', 40 टीमों ने की रेड, कैश और हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने राजधानी और एनसीआर में टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना, गोगी और काला जठेड़ी सहित अन्य गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए 40 टीमों के साथ 'ऑपरेशन क्लीन' चलाया, जिसमें भारी मात्रा में नकद और घातक हथियार बरामद किए गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में कुख्यात गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उनके और उनके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ सालों से व्यापारियों, प्रापर्टी डीलरों व अमीरों को धमकी देकर रंगदारी मांगने और जान से मार डालने की धमकी देने के बढ़ते मामलों और वर्चस्व के लिए एक दूसरे पर हमला करने की गैंगवार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह अभियान छेड़ा है।

पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के आदेश पर एक-एक जिले की टीमें अपने-अपने इलाके में इस तरह की छापेमारी कर रही हैं। इस क्रम में बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की लगभग 40 टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना-राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ ​​गोगी गिरोह और काला जठेरी गिरोह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी और कई हथियार बरामद किए हैं और कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। छापेमारी में करीब 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। और करीब दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई।

बड़ी मात्रा में कैश और घातक हथियार बरामद पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई स्थानों पर की गई इस छापेमारी के दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकद राशि और कई घातक हथियार बरामद किए हैं। ये बरामदगी गैंगस्टरों की अवैध गतिविधियों और उनके नेटवर्क की गहराई को दर्शाती है।