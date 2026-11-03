2 दिन और 3-3 घंटे; दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री से आतिशीबाजी तक का टाइम फिक्स है
दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों के लिए छूट दी है। सर्वोच्च अदालत ने बिक्री से लेकर इस्तेमाल तक के लिए कई नियम तय किए हैं।
दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दो दिन की छूट देते हुए आतिशबाजी की इजाजत दी है। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए कई नियम तय कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया है कि यह छूट सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए है और बिक्री से आतिशबाजी तक का समय पहले से तय है। पुलिस-प्रशासन को नियमों को पूरी सख्ती से लागू कराने को कहा गया है।
कब कब फोड़े जा सकते हैं पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। दोनों ही दिनों में 3-3 घंटे के लिए आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। एक घंटा सुबह और दो घंटे शाम को। पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का पुराना आदेश फिर प्रभावी हो जाएगा।
बिक्री का टाइम और नियम
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक ही की जा सकेगी। केवल सीएसआईआर-नीरी से स्वीकृत ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। इनके निर्माण और बिक्री के लिए वैध प्रमाणपत्र जरूरी होगा। पटाखों की लड़ियां और बेरियम युक्त पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी।
तय स्थानों पर ही बिक्री, ऑनलाइन नहीं
पटाखों की बिक्री केवल प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
इन जगहों पर पूरी पाबंदी रहेगी
जिला प्रशासन और पुलिस बिक्री के लिए स्थान चिह्नित करेंगे। अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, स्कूलों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे को पटाखा-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। त्योहार के बाद एनसीआर के राज्यों को अस्पतालों में मरीजों की भर्ती में हुई वृद्धि का ब्योरा देना होगा। संबंधित राज्यों को 14 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा है
* सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हरित पटाखों के डिब्बे पूरी तरह से सील होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई अवैध या पारंपरिक पटाखे न मिलाए जा सकें।
* कोर्ट ने कहा कि पटाखों की लड़ियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
* सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेरियम युक्त पटाखों और सीएसआईआर-एनईईआरआई की ओर से ग्रीन पटाखों के रूप में सर्टिफाइड नहीं किए गए पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
* न्यायालय ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पुलिस अधिकारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर गश्ती दल बनाएंगे, जो ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित जगहों पर नजर रखेंगे।
* कोर्ट ने कहा कि अवैध या पारंपरिक पटाखों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं या व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पूर्ण पाबंदी से प्रदूषण घटने के पर्याप्त सबूत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध प्रदूषण रोकने का आदर्श उपाय लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2024 में दिल्ली-एनसीआर में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद एक्यूआई में कोई खास सुधार नहीं दिखा। केंद्र और राज्य सरकारें भी यह साबित करने वाले आंकड़े नहीं दे सकीं कि प्रतिबंध अपने उद्देश्य में सफल रहा या नहीं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप