दिल्ली में खतरों के बीच चल रहे बड़े-बड़े झूले, सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर के मेलों में फेरिस व्हील और अन्य झूले बिना ठोस सुरक्षा जांच के चल रहे हैं, जहां न तो फिटनेस सर्टिफिकेट है और न ही आपातकालीन योजना, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है और ऑपरेटरों की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।

हर साल दशहरा और दीवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के कई मैदानों में मेले सजते हैं। रंग-बिरंगे फेरिस व्हील, कार्निवल झूले और विशालकाय जहाज जैसे झूले बच्चों से लेकर बड़ों तक को लुभाते हैं। लेकिन इनकी चमक-दमक के पीछे छिपा है एक डरावना सच। इनमें से ज्यादातर झूले बिना किसी ठोस सुरक्षा जांच के चलाए जाते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पश्चिम दिल्ली के एक मेले में एक महिला फेरिस व्हील पर अपनी सीट से फिसलकर हवा में लटक गई। वहां सेफ्टी बेल्ट का नामोनिशान नहीं था। रोहिणी में एक झूला पलटते-पलटते बचा और कापसहेड़ा में एक युवती की जान चली गई। ये हादसे बता रहे हैं कि मस्ती के इन झूलों में कितना बड़ा जोखिम छिपा है।

क्या है जमीनी हकीकत? कागजों पर तो मेले के आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेट से परमिट लेना होता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और MCD से सुरक्षा और मशीनों की फिटनेस की मंजूरी चाहिए। MCD का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग झूलों की जांच करता है। इसमें सैंडबैग से लोड टेस्ट, सेफ्टी बेल्ट चेक और आपातकालीन योजना की जांच की जाती है। लेकिन हकीकत में ये नियम सिर्फ फाइलों तक सिमटे रहते हैं।

पंजाबी बाग और पश्चिम विहार के मेलों में हाल ही में की गई जांच में न तो कोई आपातकालीन योजना दिखी, न ही फिटनेस सर्टिफिकेट थे। एक ऑपरेटर ने तो साफ कहा, 'टेस्ट बस खानापूर्ति है।' बनारस से पंजाबी बाग मेले में काम करने आए 25 साल के सोनू गुप्ता बताते हैं, 'मैंने 10 साल में सब कुछ ऑन-द-जॉब सीखा।' सोनू और उनकी छोटी सी टीम कई झूलों को संभालती है, जिन्हें ऑफ-सीजन में मुंडका के गोदाम में रखा जाता है।

मेले में काम करने वाले 20 साल के नीलेश कुमार कहते हैं, “हमें पता है ये खतरनाक है। अगर कोई खराबी दिखती है, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन बारिश के बाद मैदान कीचड़मय हो जाता है, फिर भी मालिक कहते हैं- चालू करो। इस बार हमने मना कर दिया।” कोई आधिकारिक निरीक्षण या मरम्मत टीम नहीं है, सब कुछ ऑपरेटरों के जिम्मे है।

पुराने नियम, नए खतरे एमसीडी के एक इंजीनियर ने बताया कि झूलों की फिटनेस के लिए नियम 2001 में बने थे, जिनमें 2022 में थोड़ा बदलाव हुआ। लेकिन आज के जटिल झूलों के लिए ये नियम नाकाफी हैं। नियम कहते हैं कि इंजीनियरों को लोड टेस्ट, नट-बोल्ट, वेल्डिंग पॉइंट्स और बॉल बेयरिंग की जांच करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर निरीक्षण सिर्फ देखने तक सीमित रहते हैं। सैंडबैग टेस्ट भी कभी-कभार होता है।

एमसीडी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, हर साल 500-600 मेलों को परमिशन दी जाती है, खासकर अक्टूबर-नवंबर में दशहरा, रामलीला और दीवाली के लिए। जनमाष्टमी और ईद के मौके पर भी मेले बढ़ते हैं। हर मेले में दर्जनों अस्थायी झूले लगते हैं, जो खतरे को और बढ़ाते हैं।

जिम्मेदारी का टालमटोल हादसों के बाद भी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। पुलिस जांच आमतौर पर लापरवाही के बेलेबल धाराओं तक सीमित रहती है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ऑपरेटर या कभी-कभी राइड का मालिक पकड़ा जाता है। लेकिन सेफ्टी चेक एमसीडी की जिम्मेदारी है और पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था देखती है। बस, मामला वहीं खत्म हो जाता है।' एमसीडी के प्रवक्ता ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

जनता जोखिम में मेले में आने वाले लोग भी खतरे को भांप लेते हैं। 30 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में झूले टखनों तक पानी में चल रहे थे, बिजली के तार जमीन पर बिखरे थे। खानपुर के रमेश सैनी ने कहा, 'अगर ये पलट गया तो जिम्मेदार कौन है? चारों तरफ खुले तार और गीला मैदान है।'