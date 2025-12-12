प्रदूषण के खिलाफ CAQM की बड़ी कार्रवाई, इस हाई लेवल समिति का किया गठन
दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इसका एक प्रमुख कारण मानते हुए, इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की है। CAQM ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसमें शिक्षाविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों को शामिल किया गया है।
इस पैनल में एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया सह-अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने और उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए एक रोडमैप और रणनीतियां तैयार करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 349 रहा, जो लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है।
सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा कि इस एक्सपर्ट पैनल का नेतृत्व आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला करेंगे। दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतिया तैयार करने की जरूरत को देखते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए सीएक्यूएम ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
सीएक्यूएम के अनुसार, यह पैनल दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और हितधारकों से परामर्श करके अंतरिम सिफारिशें भी दे सकता है। सीएक्यूएम ने अपने आदेश में कहा, एक्सपर्ट पैनल आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञों या संस्थानों को भी शामिल कर सकती है। समिति की पहली बैठक 15 दिसंबर 2025 को होगी।