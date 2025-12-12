Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR Expert Pannel Formed to plan ways to fight air pollution caused by vehicles in Delhi-NCR
प्रदूषण के खिलाफ CAQM की बड़ी कार्रवाई, इस हाई लेवल समिति का किया गठन

दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इसका एक प्रमुख कारण मानते हुए, इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की है।

Dec 12, 2025 09:28 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स
दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इसका एक प्रमुख कारण मानते हुए, इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की है। CAQM ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसमें शिक्षाविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों को शामिल किया गया है।

इस पैनल में एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया सह-अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने और उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए एक रोडमैप और रणनीतियां तैयार करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 349 रहा, जो लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है।

सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा कि इस एक्सपर्ट पैनल का नेतृत्व आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला करेंगे। दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतिया तैयार करने की जरूरत को देखते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए सीएक्यूएम ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

सीएक्यूएम के अनुसार, यह पैनल दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और हितधारकों से परामर्श करके अंतरिम सिफारिशें भी दे सकता है। सीएक्यूएम ने अपने आदेश में कहा, एक्सपर्ट पैनल आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञों या संस्थानों को भी शामिल कर सकती है। समिति की पहली बैठक 15 दिसंबर 2025 को होगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
