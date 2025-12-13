Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली-NCR में ठंड के साथ घने कोहरे की दस्तक, विजिबिलिटी हुई कम; जहरीली धुंध भी छाने से कई इलाकों में AQI 400 पार

दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही आज कई इलाकों में घने कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई हुई है। इससे एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं हवा की क्वालिटी पर भी काफी असर पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को एक्यूआई फिर से बढ़कर 400 के पार पहुंच गया है।

Dec 13, 2025 08:57 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही आज कई इलाकों में घने कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई हुई है। इससे एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं हवा की क्वालिटी पर भी काफी असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिर से बढ़कर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे के बारे में यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है।

दिल्ली में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों से सुबह से हल्की धुंध छाई हुई है। वहीं, अक्षरधाम, मयूर विहार फेज 1 इलाके और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो गई है, जबकि हवा की क्वालिटी 'खराब' बनी हुई है।

वहीं, दिल्ली एम्स, अक्षरधाम, आनंद विहार, गाजीपुर और आईटीओ इलाके से सामने आई तस्वीरों में शहर में जहरीली धुंध की मोटी चादर छाई हुई दिख रही है। जो गंभीर कैटेगरी में है।

इन इलाकों में एक्यूआई गंभीर लेवल पर पहुंचा

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज आनंद विहार इलाके का एक्यूआई 434 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया। वहीं आईटीओ इलाके में भी जहरीली धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। यहां का 417 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया। अक्षरधाम इलाके का एक्यूआई 419 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया है। गाजीपुर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 'गंभीर' कैटेगरी में बना हुआ है।

संसद मार्ग इलाके एक्यूआई लेवल कुछ कम 356 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है। वहीं धौला कुआं इलाके का एक्यूआई 376 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, ''दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर चल रहे हैं। सभी फ्लाइट ऑपरेशन अभी नॉर्मल हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि अपडेटेड फ्लाइट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।''

Delhi Airport Advisory

प्रदूषण कम करने के लिए समिति गठित

राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। चौदह सदस्यों वाली यह समिति वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक बहुआयामी रोडमैप तैयार करेगी। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। वाहनों से पीएम 2.5, नाइट्रोजन आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे प्रदूषक बढ़ रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में ही लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही है।

