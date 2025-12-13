दिल्ली-NCR में ठंड के साथ घने कोहरे की दस्तक, विजिबिलिटी हुई कम; जहरीली धुंध भी छाने से कई इलाकों में AQI 400 पार

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही आज कई इलाकों में घने कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई हुई है। इससे एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं हवा की क्वालिटी पर भी काफी असर पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को एक्यूआई फिर से बढ़कर 400 के पार पहुंच गया है।

दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही आज कई इलाकों में घने कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई हुई है। इससे एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं हवा की क्वालिटी पर भी काफी असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिर से बढ़कर 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे के बारे में यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है।

दिल्ली में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों से सुबह से हल्की धुंध छाई हुई है। वहीं, अक्षरधाम, मयूर विहार फेज 1 इलाके और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो गई है, जबकि हवा की क्वालिटी 'खराब' बनी हुई है।

वहीं, दिल्ली एम्स, अक्षरधाम, आनंद विहार, गाजीपुर और आईटीओ इलाके से सामने आई तस्वीरों में शहर में जहरीली धुंध की मोटी चादर छाई हुई दिख रही है। जो गंभीर कैटेगरी में है।

इन इलाकों में एक्यूआई गंभीर लेवल पर पहुंचा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज आनंद विहार इलाके का एक्यूआई 434 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया। वहीं आईटीओ इलाके में भी जहरीली धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। यहां का 417 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया। अक्षरधाम इलाके का एक्यूआई 419 'गंभीर' कैटेगरी में दर्ज किया गया है। गाजीपुर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 'गंभीर' कैटेगरी में बना हुआ है।

संसद मार्ग इलाके एक्यूआई लेवल कुछ कम 356 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है। वहीं धौला कुआं इलाके का एक्यूआई 376 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, ''दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर चल रहे हैं। सभी फ्लाइट ऑपरेशन अभी नॉर्मल हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि अपडेटेड फ्लाइट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।''