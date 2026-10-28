दिल्ली-NCR पर भी मंडराया चक्रवात 'अर्नब' का खतरा! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में इस समय एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है। बुधवार को ये यह आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचा शुरू हो चुका है और इसकी गति अनुमान से ज्यादा बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस तूफान का असर दिल्ली और आसपास के इलाके के मौसम को भी प्रभावित करेगा।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इससे रात और दिन दोनों के ही तापमान में गिरावट आएगी।
बंगाल की खाड़ी में इस समय एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है। बुधवार को ये यह आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचा शुरू हो चुका है और इसकी गति अनुमान से ज्यादा बताई जा रही है। तेज हवा और बारिश के साथ यह तूफान कमजोर होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। माना जा रहा है कि इस तूफान का कुछ असर दिल्ली और आसपास के इलाके के मौसम को भी प्रभावित करेगा।
तापमान में गिरावट
तूफान के चलते हवा की दिशा मुख्य तौर पर उत्तरी हो जाएगी और तेज हवा के साथ आने वाली नमी से दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बीच, राजधानी दिल्ली में रात के तापमान में सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। पिछले तीन दिनों में ही दिल्ली के न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आई है। अगले दो दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।
एक हफ्ते पहले तक सुबह से ही निकलने वाली तेज धूप के चलते मौसम खासा गर्म रहा था, लेकिन अब इसमें तेज बदलाव देखने को मिल रहा है। सफदरजंग मौसम केंद्र में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री है। पिछले तीन दिनों में तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 42 से 94 फीसदी तक रहा। दिल्ली के पूसा में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की दिशा मुख्य तौर पर उत्तरी पूर्वी रहेगी और दिन के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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