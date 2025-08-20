delhi NCR Cops Outgunned Criminals Wield AK-47s While Police Rely on Batons दिल्ली-NCR में बढ़ता हथियारों का खतरनाक खेल, पुलिस की लाठी बनाम अपराधियों की AK-47, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में बढ़ता हथियारों का खतरनाक खेल, पुलिस की लाठी बनाम अपराधियों की AK-47

दिल्ली-एनसीआर में अपराधी एके-47 और विदेशी पिस्तौलों से लैस हैं, जबकि पुलिस के पास पुरानी 9mm पिस्तौल और लाठियां हैं। अवैध हथियारों का कारोबार मुंगेर, डीग जैसे क्षेत्रों से फल-फूल रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 20 Aug 2025 11:59 AM
दिल्ली-एनसीआर में अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पिछले दो सालों में एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या इस बात का सबूत है कि अपराधी अब न सिर्फ हथियारों से लैस हैं, बल्कि उनके पास असॉल्ट राइफल और विदेशी पिस्तौल जैसे घातक हथियार हैं, जो ज्यादातर अवैध बाजारों से खरीदे जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास पुरानी 9mm पिस्तौल, जर्जर राइफलें और कई बार तो सिर्फ लाठियां ही हैं।

अपराधियों का हथियारों का जखीरा

आज के अपराधी न सिर्फ स्मार्ट हैं, बल्कि उनके पास हथियारों का ऐसा जखीरा है, जो पुलिस को पसीने छुड़ा देता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक मामले में 30 जिंदा कारतूसों के साथ एक AK-47 राइफल जब्त की। यह हथियार बिहार के मुंगेर जिले की अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में तैयार किया गया था और इसे महज 2.4 लाख रुपये में बेचा जाना था। इस मामले में पकड़े गए कपिल कुमार ने बताया कि उसने यह राइफल एक प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी थी और इसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय गिरोहों को सप्लाई करने वाला था।

अवैध हथियारों का यह कारोबार अब एनसीआर में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, बिहार के मुंगेर के अलावा पश्चिमी यूपी का बुलंदशहर, मध्य प्रदेश का मऊ और अब राजस्थान का डीग क्षेत्र भी नकली हथियार बनाने का गढ़ बन गया है।

छोटे-छोटे वर्कशॉप में बन रहे ये हथियार

हैरानी की बात है कि ये घातक हथियार छोटे-छोटे बैकयार्ड वर्कशॉप में बनाए जाते हैं। पुराने लेथ मशीनों और वेल्डिंग उपकरणों के जरिए एके-47 जैसे हथियारों की नकल इतनी आसानी से तैयार की जाती है कि देखकर दंग रह जाएंगे। बार-बार छापेमारी के बावजूद यह धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, मुंगेर और अन्य क्षेत्रों में बने ये हथियार अब दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में पहुंच रहे हैं, जहां संगठित अपराधी गिरोह इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

डीग में बड़ा खुलासा

इस साल मई में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के डीग में अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। तीन दिन की कार्रवाई में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली-एनसीआर में अपराधियों, खासकर विकास लगरपुरिया गिरोह को हथियार सप्लाई कर रहे थे। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ऑपरेशन में 11 अवैध हथियार, जिसमें एक राइफल और 10 पिस्तौल शामिल थे, साथ ही 17 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए।

इस गिरोह के सरगना मोहम्मद जूबर का नेटवर्क डीग के जंगली इलाकों से संचालित हो रहा था। जूबर के साथ हर्विंदर सिंह, सोनू सिंह, मोहम्मद मुबीन और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू भी पकड़े गए। मुबीन, जो 2013 से हथियार बनाने में प्रशिक्षित था, 12,000 रुपये तक में पिस्तौल बेचता था। हर्विंदर और सोनू दिल्ली के अपराधी गिरोहों को हथियारों की रीसेलिंग करते थे।

पुलिस की कैसी तैयारियां?

दूसरी ओर, एनसीआर में पुलिस की स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के ज्यादातर पुलिस स्टेशनों के पास एके-47 जैसे हथियार तो दूर, इनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी नहीं है। एक रिटायर्ड सीपी ने बताया कि 9mm पिस्तौल छोटी दूरी के लिए बनाई गई है, जबकि एके-47 जैसी असॉल्ट राइफल सैकड़ों मीटर तक मार कर सकती है, दीवारों और वाहनों को भेद सकती है और भीड़ में भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

पूर्व संयुक्त आयुक्त बी.के. सिंह के मुताबिक, ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास अभी भी 9mm पिस्तौल ही है। क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) भले ही मजबूत जवाब देने के लिए बनाई गई हों, लेकिन हकीकत में ये टीमें भी कमजोर हैं। कई QRT वाहनों के ड्राइवर निजी लोग हैं, जिन्हें कोई पुलिस प्रशिक्षण नहीं मिला है और कई वाहन बुलेटप्रूफ भी नहीं हैं।

आधुनिकीकरण की राह में रुकावटें

केंद्र सरकार बार-बार पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार, भारत में प्रति एक लाख लोगों पर सिर्फ 152 पुलिसकर्मी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुशंसित 222 के आंकड़े से काफी कम है। इतना ही नहीं, उपकरणों के लिए मिलने वाला फंड ज्यादातर ढाल, लाठी और सर्विलांस कैमरों पर खर्च हो रहा है, जबकि फ्रंटलाइन हथियार पुराने पड़ चुके हैं।

अपराधी एक कदम आगे

अपराधी अब तकनीक में भी पुलिस से आगे हैं। वे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जीपीएस ट्रैकर और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पुलिस अब भी वायरलेस सेट और हाथ से लिखने वाले रजिस्टरों पर निर्भर है। यह अंतर न सिर्फ हथियारों में, बल्कि संचार, गतिशीलता और रणनीतिक जवाब में भी साफ दिखता है।