दिल्ली-NCR में शिमला जैसी ठंड, ठिठुरन और कोहरे से बुरा हाल; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Jan 09, 2026 05:31 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में बफीर्ली हवा से गलन और बढ़ गई। दिल्ली में इस वर्ष पहली बार गुरुवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री से नीचे गया। ज्यादातर इलाकों में बुधवार रात से कोहरा घना छाने लगा था। मध्यरात्रि के समय घने कोहरे के चलते दृश्यता 150 मीटर तक रह गई।

कल धूप से मिली हल्की राहत

दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर गुरुवार सुबह हल्का कोहरा रहा। दिन चढ़ने के साथ यह कोहरा भी साफ हो गया और 11 बजे खिली धूप निकल आई। धूप के चलते दिन के तापमान में सुधार हुआ लेकिन यह सामान्य से नीचे ही रहा। ज्ञात हो कि पिछले दो दिनों में दिल्ली के पालम और लोधी रोड पर शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बन रही थी, लेकिन धूप के चलते गुरुवार को शीत दिवस की स्थिति कहीं भी नहीं रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री दर्ह किया गया, जो सामान्य से डेढ़ डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम है।

कोहरे के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार सुबह ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा मिल सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री रह सकता है।

चार दिनों में ही छह डिग्री से नीचे आया तापमान

दिल्ली में रात के तापमान में गिरावट तुलनात्मक तौर पर कम रही। यह इससे भी समझा जा सकता है कि दिसंबर और अब जनवरी में कुल चार दिन ही ऐसे रहे हैं, जब न्यूनतम तापमान छह डिग्री से नीचे आया हो। दिसंबर की एक तारीख को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, चार और पांच दिसंबर को 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था।

कश्मीर से बंगाल तक कांपा

जम्मू-कश्मीर से बंगाल तक पूरा उत्तर और उपहिमालयी भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जम्मू-कश्मीर में बुधवार की रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही। हिमाचल, उत्तराखंड में अधिकतर स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
