दिल्ली-NCR में बर्फीली हवाओं का सितम, कोहरा भी सता रहा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम
Delhi Weather Update: हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी जारी की है।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवा दिल्ली-एनसीआर में कंपकंपी और बढ़ाएगी। इससे सर्दी का अहसास बना रहेगा। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। दिल्ली में इस समय उत्तर पश्चिम की ओर से हवा चल रही है। यह हवा अपने साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ठंड ला रही है। इस गलन भरी हवा के चलते ठंड का अहसास बना रहा।
कल कैसा रहा मौसम?
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई। दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। दिल्ली का पालम इलाके में दिन के समय सबसे ज्यादा ठंडक का अहसास हुआ। यहां अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री कम है।
आज भी कोहरा सताएगा
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली में खराब मौसम का अनुमान जताया है। पूर्वानुमान के अनुसार, आज सुबह से ही हल्का कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री रह सकता है।
कोहरे के कारण दिल्ली लौटा विमान
एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-लखनऊ की उड़ान तीन दिनों में दो बार लखनऊ के ऊपर चक्कर काट कर लौट गई। बीते रविवार को 50 मिनट तक विमान लखनऊ के ऊपर घेरे में उड़ता रहा, लेकिन दृश्यता सही न होने की वजह से अखिर दिल्ली लौट गया। इसके पहले दो जनवरी को इसी उड़ान ने लखनऊ के 17 चक्कर काटे थे। एविएशन वॉच डॉग अब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठा रहे हैं। आईएक्स 2171 ने रविवार सुबह लगभग 8:15 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। लखनऊ के ऊपर पहुंचने के बाद कोहरे के कारण इसे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। यह विमान लखनऊ के हवाई क्षेत्र में 50 मिनट तक हवा में रहा।