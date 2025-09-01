दिल्ली-NCR की सड़कों से हटाए जाएंगे 2 लाख ट्रक, डीजल बसें CNG से चलेंगी, पूरा प्लान

Delhi-NCR Pollution: सूत्रों ने बताया कि बसों को बदलने की लागत का अंदाजा पहले से ही है, इसलिए इस योजना की रूपरेखा जल्द ही तैयार की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनसीआर में चलने वाली सभी बसें साफ ईंधन पर चलें।

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत, तीन चरणों वाली एक व्यापक स्कीम तैयार की जा रही है। इसका मकसद इस क्षेत्र में रजिस्टर्ड करीब दो लाख ऐसे ट्रकों को धीरे-धीरे हटाना है जो BS-VI उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं करते। साथ ही, अगले पांच सालों में सरकारी और निजी, दोनों तरह की लगभग 20,000 डीजल बसों को CNG में बदला जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ट्रक मालिकों को वित्तीय सहायता और ब्याज पर सब्सिडी देने जैसे कई विकल्पों पर विचार कर रही है, ताकि वे अपने पुराने वाहनों को BS-VI ट्रकों से बदल सकें। एनसीआर में रजिस्टर्ड करीब 20,000 डीजल बसों को सीएनजी वाहनों में बदलने की योजना पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है।

सूत्रों ने बताया कि बसों को बदलने की लागत का अंदाजा पहले से ही है, इसलिए इस योजना की रूपरेखा जल्द ही तैयार की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनसीआर में चलने वाली सभी बसें साफ ईंधन पर चलें। एक सूत्र ने कहा, "चूंकि बसों और ट्रकों के मालिकों से जुड़ी इन दो योजनाओं को लागू करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इसके लिए पाँच साल का समय रखा गया है। एक बार जब यह पूरा हो जाएगा, तो और भी कड़े नियम लागू करना संभव होगा।"

तीसरा कदम यह है कि जो ट्रक और डीजल बसें BS-IV नियमों का पालन नहीं करतीं और एनसीआर की सीमा में घुसती हैं, उन पर कुछ नुकसान पहुंचाने वाला चार्ज लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इन तीन रणनीतियों से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों के बढ़ते इस्तेमाल से भी इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।