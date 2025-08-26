Delhi NCR Braces for Rain Chaos Flights Delayed Yamuna Nears Danger Mark दिल्ली-NCR में बारिश का कहर, कई उड़ानें प्रभावित; यमुना खतरे के निशान के करीब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR Braces for Rain Chaos Flights Delayed Yamuna Nears Danger Mark

दिल्ली-NCR में बारिश का कहर, कई उड़ानें प्रभावित; यमुना खतरे के निशान के करीब

दिल्ली-NCR में बारिश का कहर जारी है। इस बीच कई उड़ानें प्रभावित हैं एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं यमुना का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 01:04 PM
मौसम ने एक बार फिर दिल्लीवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कई एयरलाइंस ने बारिश के चलते उड़ानों में देरी की चेतावनी दी है, जिससे यात्रियों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं यमुना का जलस्तर भी एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।

एयरलाइंस ने दी चेतावनी

स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने कहा, "दिल्ली में लगातार बारिश के कारण आज उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांच लें और एयरपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा समय रखें।"

वहीं, स्पाइसजेट ने भी ट्वीट कर कहा, “दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें।”

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मंगलवार के लिए जारी पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश के लिए 'ऑरेंज से रेड' अलर्ट जारी किया गया है।हालांकि, दिल्ली के लिए भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्की बारिश और बूंदाबांदी पूरे दिन जारी रह सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान है।

यमुना का बढ़ता जलस्तर

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पुराने यमुना पुल के पास नदी का जलस्तर 205 मीटर के आसपास देखा गया, जो चिंता का विषय है। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में अलर्ट

गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए मौसम विभाग ने मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना जताते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इन इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।