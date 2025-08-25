delhi ncr black clouds rain alert today imd Noida Ghaziabad faridabad gurugram all weather news सावधान! दिल्ली-NCR में अगले 1 घंटे में होगी जोरदार बारिश,आसमान पर छाए काले बादल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr black clouds rain alert today imd Noida Ghaziabad faridabad gurugram all weather news

सावधान! दिल्ली-NCR में अगले 1 घंटे में होगी जोरदार बारिश,आसमान पर छाए काले बादल

मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में दिल्ली-एनसीआर और उसके अलावा आसपास के शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की है। कल दोपहर में भी बारिश हुई थी तो वहीं एक दिन पहले शाम में हुई मूसलाधार बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचाई थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 25 Aug 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
सावधान! दिल्ली-NCR में अगले 1 घंटे में होगी जोरदार बारिश,आसमान पर छाए काले बादल

दिल्ली-एनसीआर पर इस बार मॉनसून खूब मेहरबान रहा। अगस्त के महीने में इसने और तेजी दिखाई है। आज भी मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में दिल्ली-एनसीआर और उसके अलावा आसपास के शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की है। कल दोपहर में भी बारिश हुई थी तो वहीं एक दिन पहले शाम में हुई मूसलाधार बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचाई थी।

अगले 1 घंटे में यहां-यहां बरसेंगे बदरा

दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार, अगले 1 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर, बरवाला, जींद, हिसार, गोहाना, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसाली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा), खुर्जा, गभाना, जट्टारी, खैर, अलीगढ़, नंदगांव, इगलास, सिकंदरा राव, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा (यूपी), और भिवाड़ी (राजस्थान) के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हल्की गरज और बिजली गिरने की संभावना है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

25 अगस्त को बारिश का ही दबदबा रहेगा। 26 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की से बहुत हल्की बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 31-33 तो वहीं न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री के बीच रहेगा। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। अधिकतम तापमान 34 तो वहीं न्यूनतम 24 डिग्री तक जाएगा।