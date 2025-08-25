सावधान! दिल्ली-NCR में अगले 1 घंटे में होगी जोरदार बारिश,आसमान पर छाए काले बादल

मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में दिल्ली-एनसीआर और उसके अलावा आसपास के शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की है। कल दोपहर में भी बारिश हुई थी तो वहीं एक दिन पहले शाम में हुई मूसलाधार बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचाई थी।

दिल्ली-एनसीआर पर इस बार मॉनसून खूब मेहरबान रहा। अगस्त के महीने में इसने और तेजी दिखाई है। आज भी मौसम विभाग ने अगले 1 घंटे में दिल्ली-एनसीआर और उसके अलावा आसपास के शहरों में बारिश की भविष्यवाणी की है। कल दोपहर में भी बारिश हुई थी तो वहीं एक दिन पहले शाम में हुई मूसलाधार बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचाई थी।

अगले 1 घंटे में यहां-यहां बरसेंगे बदरा दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार, अगले 1 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर, बरवाला, जींद, हिसार, गोहाना, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसाली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा), खुर्जा, गभाना, जट्टारी, खैर, अलीगढ़, नंदगांव, इगलास, सिकंदरा राव, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा (यूपी), और भिवाड़ी (राजस्थान) के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हल्की गरज और बिजली गिरने की संभावना है।