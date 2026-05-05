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दिल्ली-NCR में बिगड़ा मौसम, 5 उड़ानें डायवर्ट; एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

May 05, 2026 09:44 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में ओले भी गिरे।

दिल्ली-NCR में बिगड़ा मौसम, 5 उड़ानें डायवर्ट; एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में ओले भी गिरे। इस खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी देखा गया। जानकारी के मुताबिक , मंगलवार शाम को खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर पांच उड़ानों का डायवर्ट किया गया। अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली पांच उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया। आईजीआई एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहां हर रोज 1,300 से अधिक फ्लाइट ऑपरेट होती हैं।

वहीं एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें बताया गया था खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट लेट हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को संबंधित एयरलाइन से लेटेस्ट स्टेटस लेने की अपील की गई है।

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मंगलवार रात को भी आंधी तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग ने मंगलवार रात को भी कई इलाकों में आधी तूफान औऱ बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे पहले सोमवार देर रात भी गरज के साथ बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया थी और अगले कुछ घंटों में दिल्ली में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया था।

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मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसमें हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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