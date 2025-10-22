Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi ncr AQI live updates Air quality in red zone after Diwali fireworks noida ghaziabad
LIVE: दिल्ली-NCR में आज भी दमघोंटू हवा, आसमान में छाई धुंध; देखिए कहां कितना है AQI
संक्षेप: दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जहां आतिशबाजी के कारण कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया और पीएम 2.5 का स्तर पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 675 तक पहुंच गया।
Wed, 22 Oct 2025 06:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीवाली की रौनक अभी ठंडी भी न हुई थी कि दिल्ली-एनसीआर की हवा ने 'सांस फूलाने' का खेल शुरू कर दिया। आतिशबाजी की चिंगारियां बुझीं तो धुंध की मोटी चादर बिछ गई और एक्यूआई रेड जोन में पहुंच गया। कई जगहों पर एक्यूआई ने 400 को पार कर दिया। मंगलवार को शहर औसतन 351 पर सांस ले रहा था, लेकिन कई कोनों में यह 'बहुत खराब' से सीधे 'गंभीर' श्रेणी में कूद गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम2.5 का स्तर रातोंरात 675 तक चढ़ गया, जो पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का क्या हाल है? आइए जानते हैं...
कहां कितना एक्यूआई (सुबह 5 बजे)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|346
|बहुत खराब
|पंजाबी बाग
|441
|गंभीर
|वजीरपुर
|405
|गंभीर
|आनंद विहार
|364
|बहुत खराब
|आईटीओ
|360
|बहुत खराब
|बवाना
|384
|बहुत खराब
|IGI एयरपोर्ट
|270
|खराब
|नोएडा
|302
|बहुत खराब
|ग्रेटर नोएडा
|260
|खराब
|गाजियाबाद
|314
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|318
|बहुत खराब
|फरीदाबाद
|244
|खराब
कहां कितना एक्यूआई (सुबह 6 बजे)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|345
|बहुत खराब
|पंजाबी बाग
|433
|गंभीर
|वजीरपुर
|401
|गंभीर
|आनंद विहार
|360
|बहुत खराब
|आईटीओ
|361
|बहुत खराब
|बवाना
|380
|बहुत खराब
|IGI एयरपोर्ट
|275
|खराब
|नोएडा
|298
|खराब
|ग्रेटर नोएडा
|262
|खराब
|गाजियाबाद
|307
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|311
|बहुत खराब
|फरीदाबाद
|238
|खराब
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
