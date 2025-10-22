LIVE: दिल्ली-NCR में आज भी दमघोंटू हवा, आसमान में छाई धुंध; देखिए कहां कितना है AQI

दीवाली की रौनक अभी ठंडी भी न हुई थी कि दिल्ली-एनसीआर की हवा ने 'सांस फूलाने' का खेल शुरू कर दिया। आतिशबाजी की चिंगारियां बुझीं तो धुंध की मोटी चादर बिछ गई और एक्यूआई रेड जोन में पहुंच गया। कई जगहों पर एक्यूआई ने 400 को पार कर दिया। मंगलवार को शहर औसतन 351 पर सांस ले रहा था, लेकिन कई कोनों में यह 'बहुत खराब' से सीधे 'गंभीर' श्रेणी में कूद गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम2.5 का स्तर रातोंरात 675 तक चढ़ गया, जो पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का क्या हाल है? आइए जानते हैं...