LIVE: दिल्ली-NCR में आज भी दमघोंटू हवा, आसमान में छाई धुंध; देखिए कहां कितना है AQI

संक्षेप: दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जहां आतिशबाजी के कारण कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया और पीएम 2.5 का स्तर पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 675 तक पहुंच गया।

Wed, 22 Oct 2025 06:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीवाली की रौनक अभी ठंडी भी न हुई थी कि दिल्ली-एनसीआर की हवा ने 'सांस फूलाने' का खेल शुरू कर दिया। आतिशबाजी की चिंगारियां बुझीं तो धुंध की मोटी चादर बिछ गई और एक्यूआई रेड जोन में पहुंच गया। कई जगहों पर एक्यूआई ने 400 को पार कर दिया। मंगलवार को शहर औसतन 351 पर सांस ले रहा था, लेकिन कई कोनों में यह 'बहुत खराब' से सीधे 'गंभीर' श्रेणी में कूद गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम2.5 का स्तर रातोंरात 675 तक चढ़ गया, जो पांच सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का क्या हाल है? आइए जानते हैं...

कहां कितना एक्यूआई (सुबह 5 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)346बहुत खराब
पंजाबी बाग441गंभीर
वजीरपुर405गंभीर
आनंद विहार364बहुत खराब
आईटीओ360बहुत खराब
बवाना384बहुत खराब
IGI एयरपोर्ट270खराब
नोएडा302बहुत खराब
ग्रेटर नोएडा260खराब
गाजियाबाद314बहुत खराब
गुरुग्राम318बहुत खराब
फरीदाबाद244खराब

कहां कितना एक्यूआई (सुबह 6 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)345बहुत खराब
पंजाबी बाग433गंभीर
वजीरपुर401गंभीर
आनंद विहार360बहुत खराब
आईटीओ361बहुत खराब
बवाना380बहुत खराब
IGI एयरपोर्ट275खराब
नोएडा298खराब
ग्रेटर नोएडा262खराब
गाजियाबाद307बहुत खराब
गुरुग्राम311बहुत खराब
फरीदाबाद238खराब
