महज 20 मिनट में होगा गुरुग्राम से दिल्ली, तैयार है एयर टैक्सी प्लान; छत से मिलेगी फ्लाइट

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाला हर शख्स जानता है कि शाम के वक्त गुड़गांव से दिल्ली आना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, आप गुड़गांव के ऑफिस से निकलें, लिफ्ट से छत पर जाएं और वहां खड़ी एक 'एयर टैक्सी' आपको हवा में उड़ाकर सीधे दिल्ली के कनॉट प्लेस उतार दे। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि भारत का अगला बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान है, जिस पर तेजी से काम शुरू हो गया है।

हवा में बनेगा 'वीआईपी कोरिडोर' कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने देश के पहले 'एयर टैक्सी कोरिडोर' का खाका तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, यह रूट गुड़गांव, दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ेगा। इसका मकसद सड़कों पर रेंगती गाड़ियों और मेट्रो की भीड़भाड़ से हटकर एक सुपरफास्ट हवाई रास्ता तैयार करना है।

न रनवे चाहिए, न एयरपोर्ट... आपकी छत ही बनेगी 'स्टेशन' इस प्लान की सबसे खास बात इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन एयर टैक्सियों के लिए किसी बड़े एयरपोर्ट या लंबे रनवे की जरूरत नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियां हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठेंगी। शहरों में जमीन महंगी है, इसलिए ऊंची इमारतों, अस्पतालों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की छतों को ही लैंडिंग स्टेशन बनाया जाएगा,। जो छतें अभी खाली पड़ी हैं, वे कल का एयर टैक्सी स्टैंड बन जाएंगी।

तीन चरणों में लागू होगा प्रोजेक्ट एयर टैक्सी का प्रोजेक्ट शुरू होने में फिलहाल वक्त लगेगा। सरकार जल्दबाजी के मूड में नहीं है। इस प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

फेज 1 (ड्रोन और मेडिकल): शुरुआत में इन रूट्स पर ड्रोन डिलीवरी और मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं का ट्रायल होगा। फेज 2 (एयर एम्बुलेंस): इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट (Organs) और गंभीर मरीजों को जाम में फंसने से बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस चलेंगी। फेज 3 (यात्री): जब सुरक्षा और तकनीक पूरी तरह परख ली जाएगी, तब आम यात्रियों के लिए एयर टैक्सी की बुकिंग शुरू होगी ।