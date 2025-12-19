दिल्लीवालों का दम घुट रहा है! जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत; जानें आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Level: राजधानी में कोहरे और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है; दिल्ली के 14 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों तक सुधार की संभावना कम है।

घना कोहरा, हवा की गति में कमी और बादलों से घिरी राजधानी में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एक दिन पहले हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार को फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी के 14 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दो से तीन दिनों तक दिल्लीवालों को प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है। आज भी सुबह से दिल्ली में हवा बेहद खराब बनी हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 से ज्यादा यानी गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज कहां कितना AQI (सुबह 10 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 380 बेहद खराब मुंडका 400 गंभीर विवेक विहार 433 गंभीर जहांगीरपुरी 400 गंभीर वजीरपुर 404 गंभीर आईटीओ 411 गंभीर द्वारका 415 गंभीर आनंद विहार 437 गंभीर पंजाबी बाग 410 गंभीर आरकेपुरम 430 गंभीर नोएडा 418 गंभीर ग्रेटर नोएडा 378 बेहद खराब गाजियाबाद 342 बेहद खराब गुरुग्राम 320 बेहद खराब फरीदाबाद 250 खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 अंक दर्ज किया गया। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 अंक पर रहा था। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 41 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक हवा खराब ही बनी रहेगी।

प्रदूषण मानकों से ज्यादा गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 308 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 185 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से व पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने को अच्छा माना जाता है।