दिल्लीवालों का दम घुट रहा है! जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत; जानें आज कहां कितना AQI
Delhi AQI Level: राजधानी में कोहरे और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है; दिल्ली के 14 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों तक सुधार की संभावना कम है।
घना कोहरा, हवा की गति में कमी और बादलों से घिरी राजधानी में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एक दिन पहले हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार को फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी के 14 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दो से तीन दिनों तक दिल्लीवालों को प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है। आज भी सुबह से दिल्ली में हवा बेहद खराब बनी हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 से ज्यादा यानी गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है।
आज कहां कितना AQI (सुबह 10 बजे)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|380
|बेहद खराब
|मुंडका
|400
|गंभीर
|विवेक विहार
|433
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|400
|गंभीर
|वजीरपुर
|404
|गंभीर
|आईटीओ
|411
|गंभीर
|द्वारका
|415
|गंभीर
|आनंद विहार
|437
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|410
|गंभीर
|आरकेपुरम
|430
|गंभीर
|नोएडा
|418
|गंभीर
|ग्रेटर नोएडा
|378
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|342
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|320
|बेहद खराब
|फरीदाबाद
|250
|खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 अंक दर्ज किया गया। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 अंक पर रहा था। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 41 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक हवा खराब ही बनी रहेगी।
प्रदूषण मानकों से ज्यादा
गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 308 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 185 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से व पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने को अच्छा माना जाता है।
दिसंबर में हालात बुरे
इस बार दिसंबर के महीने का औसत प्रदूषण बीते आठ सालों में सबसे ज्यादा रहा है। जबकि, पीक प्रदूषण के मामले में इस साल दूसरा सबसे खराब दिन आया है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार दिसंबर के 18 दिनों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 के अंक पर रहा है। जो 2018 के बाद से सर्वाधिक है।