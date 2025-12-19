Hindustan Hindi News
delhi ncr air pollution update aqi level 400 severe category winter smog Noida ghaziabad
दिल्लीवालों का दम घुट रहा है! जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत; जानें आज कहां कितना AQI

दिल्लीवालों का दम घुट रहा है! जहरीली हवा से नहीं मिल रही राहत; जानें आज कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi AQI Level: राजधानी में कोहरे और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है; दिल्ली के 14 इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों तक सुधार की संभावना कम है।

Dec 19, 2025 10:13 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
घना कोहरा, हवा की गति में कमी और बादलों से घिरी राजधानी में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एक दिन पहले हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी, लेकिन गुरुवार को फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी के 14 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दो से तीन दिनों तक दिल्लीवालों को प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है। आज भी सुबह से दिल्ली में हवा बेहद खराब बनी हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 से ज्यादा यानी गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है।

आज कहां कितना AQI (सुबह 10 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)380बेहद खराब
मुंडका400गंभीर
विवेक विहार433गंभीर
जहांगीरपुरी400गंभीर
वजीरपुर404गंभीर
आईटीओ411गंभीर
द्वारका415गंभीर
आनंद विहार437गंभीर
पंजाबी बाग410गंभीर
आरकेपुरम430गंभीर
नोएडा418गंभीर
ग्रेटर नोएडा378बेहद खराब
गाजियाबाद342बेहद खराब
गुरुग्राम320बेहद खराब
फरीदाबाद250खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 अंक दर्ज किया गया। बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 अंक पर रहा था। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 41 अंक की बढोतरी दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों तक हवा खराब ही बनी रहेगी।

प्रदूषण मानकों से ज्यादा

गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 308 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 185 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से व पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने को अच्छा माना जाता है।

दिसंबर में हालात बुरे

इस बार दिसंबर के महीने का औसत प्रदूषण बीते आठ सालों में सबसे ज्यादा रहा है। जबकि, पीक प्रदूषण के मामले में इस साल दूसरा सबसे खराब दिन आया है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार दिसंबर के 18 दिनों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 के अंक पर रहा है। जो 2018 के बाद से सर्वाधिक है।

