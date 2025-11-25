हाय रे प्रदूषण! दिल्ली-NCR लगातार बना है गैस चेंबर, जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi NCR AQI Level: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार 'बेहद खराब' और 'गंभीर' स्तर पर बनी हुई है, जहां कई इलाकों में AQI 400 के पार है, नोएडा और गाजियाबाद में मामूली कमी के बावजूद हवा जहरीली है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है। इस महीने की शुरुआत से ही दिल्लीवालों का दम घुट रहा है। लगातार प्रदूषण बेहद खराब और गंभीर स्तर पर बना हुआ है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले हफ्तेभर जहरीली हवा से राहत के आसार नहीं है। आज सुबह से ही राजधानी के अलग-अलग इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के अन्य इलाकों नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद का भी बुरा हाल है। दिल्ली के कुछ इलाकों में को एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है।

आज कहां कितना AQI?

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 362 बेहद खराब मुंडका 392 गंभीर बवाना 390 गंभीर जहांगीरपुरी 399 गंभीर वजीरपुर 398 गंभीर रोहिणी 416 गंभीर डीटीयू 395 गंभीर आनंद विहार 400 गंभीर पंजाबी बाग 390 गंभीर नरेला 378 गंभीर अशोक विहार 385 गंभीर नेहरू नगर 400 गंभीर

नोएडा में प्रदूषण में आई हल्की कमी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वायु प्रदूषण में एक दिन पहले के मुकाबले सोमवार को मामूली कमी दर्ज की गई, लेकिन हवा अब भी दमघोंटू बनी हुई है। नोएडा देश का दूसरा सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा। दोनों शहरों का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। नोएडा का एक्यूआई 397 दर्ज किया गया। एक दिन पहले के मुकाबले एक्यूआई 21 अंक कम हुआ। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 382 रहा। रविवार के मुकाबले एक्यूआई 17 अंक कम दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क फाइव जिले में सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहर रहा। यहां का एक्यूआई 431 दर्ज किया गया। नोएडा में सिर्फ सेक्टर-125 का एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया।

गाजियाबाद में मामूली सुधार के बाद भी हवा जहरीली गाजियाबाद की हवा में आठ दिन बाद मामूली सुधार हुआ है। इसके बाद शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता में छह अंकों की कमी होने के बावजूद अब भी शहर गंभीर श्रेणी में है। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता सूचकांक में बीते 24 घंटों के दौरान 41 अंकों की कमी दर्ज की गई। सोमवार की शाम को पीसीबी की ओर से जारी हुए आंकड़ों पर गौर करें तो गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता 396 पर पहुंच गई।