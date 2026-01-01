साल नया लेकिन दिल्ली की हवा पहले की तरह जहरीली, हर तरफ छाई धुंध; जानिए कहां कितना AQI
Delhi AQI Update: साल 2026 की पहली सुबह दिल्ली में 'बेहद खराब' हवा और घनी धुंध के साथ हुई, जहां सोनिया विहार और आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है और अगले छह दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
नए साल की पहली सुबह दिल्लीवासियों के लिए पुरानी मुसीबत लेकर आई। आज सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। कुछ जगहों पर कोहरा भी है। ऐसे में कोहरे और धुंध की वजह से दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया।
AQI ने फिर छुआ खतरनाक स्तर
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 371 दर्ज किया गया। यह 'बेहद खराब' कैटेगरी में आता है। शहर के 29 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर 'बेहद खराब' और 7 स्टेशनों पर 'गंभीर' स्तर की हवा दर्ज की गई। सबसे खराब हालत सोनिया विहार की रही जहां AQI 420 दर्ज किया गया वहीं आनंद विहार में AQI 419 तक पहुंच गया।
कहां कितना AQI (सुबह 9 बजे तक)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|371
|बेहद खराब
|मुंडका
|406
|गंभीर
|सोनिया विहार
|420
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|409
|गंभीर
|वजीरपुर
|411
|गंभीर
|रोहिणी
|412
|गंभीर
|डीटीयू
|390
|बेहद खराब
|आनंद विहार
|419
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|388
|बेहद खराब
|नरेला
|402
|गंभीर
|नोएडा
|365
|बेहद खराब
|ग्रेटर नोएडा
|340
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|342
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|324
|बेहद खराब
|फरीदाबाद
|228
|खराब
अगले छह दिन राहत नहीं
एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि अगले छह दिनों तक हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में ही रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि कम हवा की रफ्तार (10 किमी प्रति घंटे से कम) और कम वेंटिलेशन इंडेक्स की वजह से प्रदूषक फैल नहीं पा रहे हैं। मंगलवार को AQI 388 था, जो सोमवार के 401 से थोड़ा बेहतर था।
ठंड और धुंध का साथ
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग और अयानगर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा कम है। दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। पालम में 7.7, लोधी रोड में 6.8 और रिज में 7.8 डिग्री तापमान रहा। नए साल के दिन आसमान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। घनी धुंध पूरे दिन बनी रहेगी।
2025 में भी दिल्ली रही सबसे प्रदूषित
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की नई रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रही। इसके बाद गाजियाबाद और नोएडा का नंबर आता है। सालाना PM2.5 का औसत पिछले साल से थोड़ा कम हुआ, लेकिन अक्टूबर-दिसंबर के प्रदूषण सीजन में यह स्तर पिछले साल से ज्यादा रहा। दिल्ली के सभी 40 स्टेशनों पर PM2.5 मानक से करीब दोगुना दर्ज किया गया। एनसीआर के 29 शहरों में से केवल 14 शहरों का ही 75 प्रतिशत से ज्यादा डेटा उपलब्ध था।