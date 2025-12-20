Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr air pollution lungs damage health impact parliament news
क्या दिल्ली की जहरीली हवा से खराब हो रहे फेफड़ें? संसद में सरकार ने क्या बताया

क्या दिल्ली की जहरीली हवा से खराब हो रहे फेफड़ें? संसद में सरकार ने क्या बताया

संक्षेप:

संसद में सरकार ने बताया कि प्रदूषण और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला ठोस डेटा नहीं है, हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए CAQM और NCAP के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

Dec 20, 2025 11:12 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में हर सर्दी में प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। स्मॉग की मोटी परत से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्या यह प्रदूषण फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रहा है? संसद में उठे इस सवाल का जवाब कुछ चौंकाने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सांसद ने पूछा गंभीर सवाल

बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से पूछा कि क्या सरकार को उन मेडिकल स्टडीज की जानकारी है जो दिल्ली-एनसीआर के खतरनाक प्रदूषण से लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का सीधा संबंध बताती हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या दिल्ली के लोगों की फेफड़ों की क्षमता अच्छी हवा वाले शहरों के निवासियों की तुलना में आधी रह गई है। साथ ही, करोड़ों लोगों को COPD, एम्फिसीमा, फेफड़ों की कम होती लोच और अन्य गंभीर बीमारियों से बचाने का सरकार का क्या प्लान है।

मंत्री ने क्या दिया जवाब?

मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण सांस संबंधी बीमारियों को भड़काने वाला एक प्रमुख कारण जरूर है। हालांकि, ऊंचे AQI स्तर और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

pollution effect

प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े कदम

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) बनाया है। यह 2021 के विशेष कानून के तहत काम करता है। CAQM सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर रिसर्च, समन्वय और समाधान पर जोर देता है। अब तक इसने प्रदूषण कम करने के लिए 95 से अधिक कानूनी निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के पालन पर सख्त निगरानी भी की जा रही है।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति

देश भर में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत 130 शहरों को PM10 प्रदूषण कम करने के सालाना लक्ष्य दिए गए हैं। यह लक्ष्य 2019-20 से 2025-26 तक के लिए हैं। PM10 कम होने से PM2.5 भी कुछ हद तक घटता है। हर शहर ने अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें सड़क की धूल, वाहनों का धुआं, कचरा जलाना, निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रदूषण जैसे स्रोतों पर नियंत्रण शामिल है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।