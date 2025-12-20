क्या दिल्ली की जहरीली हवा से खराब हो रहे फेफड़ें? संसद में सरकार ने क्या बताया

संक्षेप: संसद में सरकार ने बताया कि प्रदूषण और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला ठोस डेटा नहीं है, हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए CAQM और NCAP के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में हर सर्दी में प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। स्मॉग की मोटी परत से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्या यह प्रदूषण फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रहा है? संसद में उठे इस सवाल का जवाब कुछ चौंकाने वाला है।

सांसद ने पूछा गंभीर सवाल बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से पूछा कि क्या सरकार को उन मेडिकल स्टडीज की जानकारी है जो दिल्ली-एनसीआर के खतरनाक प्रदूषण से लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का सीधा संबंध बताती हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या दिल्ली के लोगों की फेफड़ों की क्षमता अच्छी हवा वाले शहरों के निवासियों की तुलना में आधी रह गई है। साथ ही, करोड़ों लोगों को COPD, एम्फिसीमा, फेफड़ों की कम होती लोच और अन्य गंभीर बीमारियों से बचाने का सरकार का क्या प्लान है।

मंत्री ने क्या दिया जवाब? मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण सांस संबंधी बीमारियों को भड़काने वाला एक प्रमुख कारण जरूर है। हालांकि, ऊंचे AQI स्तर और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े कदम दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) बनाया है। यह 2021 के विशेष कानून के तहत काम करता है। CAQM सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर रिसर्च, समन्वय और समाधान पर जोर देता है। अब तक इसने प्रदूषण कम करने के लिए 95 से अधिक कानूनी निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के पालन पर सख्त निगरानी भी की जा रही है।