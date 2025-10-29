नहीं काम आई क्लाउड सीडिंग, दिल्ली-NCR की हवा अभी भी खराब; कहां कितना AQI?

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर ख़तरनाक स्थिति की ओर बढ़ गया है, मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत ख़राब' श्रेणी में 300 के करीब दर्ज किया गया, जिससे शहर में सुबह से ही धुंध छाई हुई है।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अधिकांश इलाकों में ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। आज भी सुबह से दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं औसत एक्यूआई भी बहुत खराब के करीब ही है। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के अन्य इलाकों का भी यही हाल है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)? इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 274 खराब पंजाबी बाग 300 बहुत खराब वजीरपुर 330 बहुत खराब आनंद विहार 307 बहुत खराब आईटीओ 306 बहुत खराब बवाना 322 बहुत खराब IGI एयरपोर्ट 223 खराब नोएडा 231 खराब ग्रेटर नोएडा 256 खराब गाजियाबाद 248 खराब गुरुग्राम 150 खराब फरीदाबाद 198 खराब

कल कैसा रहा प्रदूषण का स्तर? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह औसत एक्यूआई 305 था, जो शाम चार बजे कुछ सुधार के साथ घटकर 294 पर पहुंचा। दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 20 केंद्रों पर एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इनमें सिरी फोर्ट में सर्वाधिक 347 और वजीरपुर में 332 एक्यूआई दर्ज हुआ। राहत की बात यह रही कि मंगलवार शाम तक किसी भी केंद्र पर प्रदूषण ‘गंभीर’ श्रेणी (400 से ऊपर) में नहीं पहुंचा। सोमवार को राजधानी का औसत एक्यूआई 301 दर्ज हुआ था, जिससे साफ है कि वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, हल्की हवा की गति (करीब 10 किमी प्रति घंटा) ने प्रदूषकों के फैलाव में मदद की, जिससे प्रदूषण में थोड़ी गिरावट आई।