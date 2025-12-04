Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr air pollution control pawan digital platform agencies coordination
दिल्ली-एनसीआर पर ‘पवन’ से निगरानी, प्रदूषण रोकने के लिए बनाया गया खास प्लान

दिल्ली-एनसीआर पर ‘पवन’ से निगरानी, प्रदूषण रोकने के लिए बनाया गया खास प्लान

संक्षेप:

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम कर रही सभी एजेंसियों में बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से 'पवन' नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करने की कवायद शुरू की है।

Thu, 4 Dec 2025 05:46 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसके लिए प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहीं सभी एजेंसियों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की तैयारी में है। इसके लिए ‘पवन’ नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद प्रदूषण से जंग में जुटी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। माना जा रहा है कि अगली सर्दियों से पहले ही यह प्लेटफार्म काम करना शुरू कर देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूं तो दिल्ली-एनसीआर को मानसून के कुछ महीनों को छोड़कर बाकी पूरे साल ही मानकों से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के समय प्रदूषण का स्तर सबसे भयावह हो जाता है। इस दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रैप-4 की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ जाती हैं। कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम देने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इससे उद्योगों के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने वालों लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इन पांच प्रमुख कारणों की वजह से जहरीली है हवा

  • सड़कों पर उड़ने वाली धूल बड़ी वजह।
  • पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली।
  • निर्माण-ध्वस्तीकरण के कारण उड़ने वाली धूल।
  • दिल्ली में वाहनों -उद्यमों से होने वाले उत्सर्जन ।
  • ठंड के समय कचरे में लगाई जाने वाली आग।

इन पर होगी पूरी नजर

‘पवन’ के रडार पर फैक्टरियों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण-ध्वस्तीकरण स्थलों की धूल, पराली होगी। रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की गई और उसका कितना प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी भी मौजूद रहेगी।

अलग-अलग जिम्मेदारी

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के इन सभी कारकों की रोकथाम के लिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। तालमेल की कमी को देखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया जा रहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।