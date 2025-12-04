दिल्ली-एनसीआर पर ‘पवन’ से निगरानी, प्रदूषण रोकने के लिए बनाया गया खास प्लान

संक्षेप: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम कर रही सभी एजेंसियों में बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से 'पवन' नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करने की कवायद शुरू की है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसके लिए प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहीं सभी एजेंसियों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की तैयारी में है। इसके लिए ‘पवन’ नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद प्रदूषण से जंग में जुटी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। माना जा रहा है कि अगली सर्दियों से पहले ही यह प्लेटफार्म काम करना शुरू कर देगा।

यूं तो दिल्ली-एनसीआर को मानसून के कुछ महीनों को छोड़कर बाकी पूरे साल ही मानकों से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के समय प्रदूषण का स्तर सबसे भयावह हो जाता है। इस दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रैप-4 की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ जाती हैं। कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम देने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इससे उद्योगों के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने वालों लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इन पांच प्रमुख कारणों की वजह से जहरीली है हवा सड़कों पर उड़ने वाली धूल बड़ी वजह।

पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली।

निर्माण-ध्वस्तीकरण के कारण उड़ने वाली धूल।

दिल्ली में वाहनों -उद्यमों से होने वाले उत्सर्जन ।

ठंड के समय कचरे में लगाई जाने वाली आग। इन पर होगी पूरी नजर ‘पवन’ के रडार पर फैक्टरियों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण-ध्वस्तीकरण स्थलों की धूल, पराली होगी। रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की गई और उसका कितना प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी भी मौजूद रहेगी।

