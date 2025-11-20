Hindustan Hindi News
दिल्ली में दमघोंटू हवा से उखड़ रही बेजुबानों की सांस, घायल पक्षियों की संख्या में इजाफा

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण पक्षी व बेजुबान जानवर गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं और प्रदूषित हवा से पक्षियों का श्वसन तंत्र व आंखें प्रभावित हो रही हैं, जिससे उनकी उड़ान क्षमता और प्रजनन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

Thu, 20 Nov 2025 07:32 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, आशीष सिंह। नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण इंसानों की ही नहीं बल्कि बेजुबानों की भी जिंदगी लील रहा है। प्रदूषण से पशु-पक्षी गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। प्रदूषित हवा से इन बेजुबानों की सांसें उखड़ रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद जहरीली गैसों की वजह से पक्षियों का श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है। इससे उन्मुक्त गगन में परवाज भरने वाले पक्षियों की ऊंची उड़ान क्षमता में कमी आ रही है। यही नहीं, आंखों में जलन होने से उन्हें भोजन तलाशने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। प्रदूषण से पक्षियों की दिनचर्या और उनकी मेटिंग (प्रजनन के लिए) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि दीर्घकालिक असर से पक्षियों की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। यह पक्षियों की संख्या में कमी के तौर पर भी नजर आ सकता है। चिकित्सकों ने बताया कि पक्षी प्रदूषण से कोराइजा नामक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इससे पक्षियों की आंखों में संक्रमण हो रहा है। इसमें आंखें चिपक जाती हैं, जिससे वह दूर तक नहीं देख पाते। साथ ही, आंखों से स्राव (डिस्चार्ज) होता है। इससे पक्षियों की परेशानी बढ़ जाती है। प्रदूषण बढ़ने के बाद पक्षियों के अस्पताल में काफी संख्या में पक्षियों को लोग ला रहे हैं। उनमें कई तरह की स्वास्थ्य परेशानी है।

अरावली व नीला हौज जैव विविधता पार्क के साइंटिस्ट इंचार्ज डॉ. शाह हुसैन ने कहा कि प्रदूषण का असर इंसानों की तरह पक्षियों के फेफडों पर भी पड़ता है। पक्षियों के फेफड़े नाजुक होते हैं। इससे उन पर प्रदूषण का गंभीर असर होता है। इसका असर छोटे कीड़े व कीट-पंतगों पर भी पड़ रहा है। यही पक्षियों का भोजन होते हैं। प्रदूषण से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है।

पशु पक्षियों के चिकित्सालयों में बीते 15 दिनों में घायल पक्षियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। अकेले धर्मार्थ चिकित्सालय में 200 से 250 पक्षियों का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि हर दिन 10 से 12 घायल पक्षियों को लाया जा रहा है। यही स्थिति वन्यजीवों की भी है। इसमें बंदरों की संख्या अधिक है। पशु-पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण इनके व्यस्क होने के स्तर पर प्रभाव डाल रहा है। घायल पक्षियों में कोयल, कूबतर, चील, कौवा व तोते शामिल हैं।

