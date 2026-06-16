तूफानी हवाएं और गरज-चमक संग बारिश; दिल्ली-NCR के आज के मौसम पर IMD का क्या अलर्ट

Delhi NCR Weather News : एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के आज के ताजा अपडेट में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में तूफानी हवाओं और आसमान में चमक व गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि मंगलवार को भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। सोमवार दोपहर दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पालम इलाके में हवा की गति 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। आंधी-बारिश ने गर्मी से राहत दिलाने के साथ ही अधिकतम तापमान भी सामान्य से ला दिया।

दिल्ली मौसम केंद्र की ओर से मंगलवर सुबह 06:30 जारी किए मौसम के ताजा अपडेट के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर बिजली गरज के साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जाताया गया है।

हरियाणा-यूपी-राजस्थान में कहां पर हो सकती है बारिश इसके साथ ही हरियाणा के कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध, सफीदों, बरवाला, जिंद, पानीपत, आदमपुर, हिसार, गोहाना, गन्नौर, हांसी, सिवानी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल और नूंह में भी 80 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

इनके अलावा उत्तर प्रदेश के शामली, कांधला, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और राजस्थान के सिधमुख, सादुलपुर, पिलानी, भिवाड़ी, झुंझुनू, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, विराटनगर और अलवर तेज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि, दस बजे के बाद बादल छंटने लगे और तीखी धूप निकल आई। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव हुआ। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में घने बादलों का आगमन शुरू हो गया और तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। तेज हवा हवा के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई।

आंधी-बारिश से गिरा तापमान आंधी-बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को तेज धूप से राहत मिली। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, पालम इलाके में हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते तीन अंतरराष्ट्रीय तथा एक घरेलू उड़ान को एहतियातन जयपुर हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट करना पड़ा।

बारिश से साफ हुई राजधानी की हवा मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।