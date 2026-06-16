Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तूफानी हवाएं और गरज-चमक संग बारिश; दिल्ली-NCR के आज के मौसम पर IMD का क्या अलर्ट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi NCR Weather News : एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के आज के ताजा अपडेट में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में तूफानी हवाओं और आसमान में चमक व गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं।

तूफानी हवाएं और गरज-चमक संग बारिश; दिल्ली-NCR के आज के मौसम पर IMD का क्या अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि मंगलवार को भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। सोमवार दोपहर दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पालम इलाके में हवा की गति 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। आंधी-बारिश ने गर्मी से राहत दिलाने के साथ ही अधिकतम तापमान भी सामान्य से ला दिया।

दिल्ली मौसम केंद्र की ओर से मंगलवर सुबह 06:30 जारी किए मौसम के ताजा अपडेट के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर बिजली गरज के साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जाताया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कब आएगा मॉनसून? सामने आईं संभावित डेट; छतरी-रेनकोट निकाल लें बाहर

हरियाणा-यूपी-राजस्थान में कहां पर हो सकती है बारिश

इसके साथ ही हरियाणा के कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध, सफीदों, बरवाला, जिंद, पानीपत, आदमपुर, हिसार, गोहाना, गन्नौर, हांसी, सिवानी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल और नूंह में भी 80 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

इनके अलावा उत्तर प्रदेश के शामली, कांधला, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और राजस्थान के सिधमुख, सादुलपुर, पिलानी, भिवाड़ी, झुंझुनू, तिजारा, खैरथल, कोटपूतली, विराटनगर और अलवर तेज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि, दस बजे के बाद बादल छंटने लगे और तीखी धूप निकल आई। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव हुआ। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में घने बादलों का आगमन शुरू हो गया और तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। तेज हवा हवा के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में मौसम कल कैसा रहेगा? 3 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

आंधी-बारिश से गिरा तापमान

आंधी-बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को तेज धूप से राहत मिली। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, पालम इलाके में हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते तीन अंतरराष्ट्रीय तथा एक घरेलू उड़ान को एहतियातन जयपुर हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट करना पड़ा।

बारिश से साफ हुई राजधानी की हवा

मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।

सीपीसीबी के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है।

ये भी पढ़ें:बिहार में भीषण गर्मी से हाहाकार, कब खत्म होगा बारिश का इंतजार; कैसा रहेगा मौसम
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।