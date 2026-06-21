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मॉनसून में देरी के बीच दिल्ली में पारा 40 के पार, IMD ने बताया- राहत की बारिश कब

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi-NCR Today Weather: मॉनसून की देरी से दिल्लीवासी गर्मी से बेहाल हैं। चार जगहों पर पारा 40 पार कर गया। हालांकि आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

मॉनसून में देरी के बीच दिल्ली में पारा 40 के पार, IMD ने बताया- राहत की बारिश कब

Delhi-NCR Today Weather: मॉनसून में देरी के बीच राजधानी दिल्ली में चार स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिन में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। दो दिन गर्मी से राहत से आसार नहीं हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि रविवार को राजधानी में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

इससे पहले राजधानी में शनिवार शाम को कई इलाकों में बादल छाए रहने व हवा चलने से लोगों को राहत हुई। शाम 5:30 तक कहीं भी बारिश या तेज हवा चलने की सूचना नहीं थी। सफदरजंग, लोधी रोड, आया नगर और रिज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया।

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इन इलाकों में पारा 40 के पार

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 68 फीसदी तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसदी दर्ज किया गया।

राहत की बारिश कब से

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद अधिकतम तापमान में कमी आने के आसार हैं। रविवार को राजधानी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेज हवा की चल सकती है जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

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पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के 66 मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्ती तेज कर दी है। आयोग की प्रवर्तन कार्यबल (ईटीएफ) की 133वीं बैठक में मई से 13 जून तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने 199 निरीक्षण कर 66 उल्लंघन पकड़े। जांच में 10 निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों, 94 औद्योगिक इकाइयों और 95 डीजल जनरेटर सेटों की जांच की गई। इनमें सीएंडडी स्थलों पर आठ, औद्योगिक इकाइयों में 23 और डीजी सेटों में 35 नियमों के उल्लंघन सामने आए।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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