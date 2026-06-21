मॉनसून में देरी के बीच दिल्ली में पारा 40 के पार, IMD ने बताया- राहत की बारिश कब
Delhi-NCR Today Weather: मॉनसून की देरी से दिल्लीवासी गर्मी से बेहाल हैं। चार जगहों पर पारा 40 पार कर गया। हालांकि आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
Delhi-NCR Today Weather: मॉनसून में देरी के बीच राजधानी दिल्ली में चार स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिन में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। दो दिन गर्मी से राहत से आसार नहीं हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि रविवार को राजधानी में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
इससे पहले राजधानी में शनिवार शाम को कई इलाकों में बादल छाए रहने व हवा चलने से लोगों को राहत हुई। शाम 5:30 तक कहीं भी बारिश या तेज हवा चलने की सूचना नहीं थी। सफदरजंग, लोधी रोड, आया नगर और रिज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया।
इन इलाकों में पारा 40 के पार
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 68 फीसदी तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसदी दर्ज किया गया।
राहत की बारिश कब से
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद अधिकतम तापमान में कमी आने के आसार हैं। रविवार को राजधानी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेज हवा की चल सकती है जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के 66 मामले सामने आए
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्ती तेज कर दी है। आयोग की प्रवर्तन कार्यबल (ईटीएफ) की 133वीं बैठक में मई से 13 जून तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड ने 199 निरीक्षण कर 66 उल्लंघन पकड़े। जांच में 10 निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों, 94 औद्योगिक इकाइयों और 95 डीजल जनरेटर सेटों की जांच की गई। इनमें सीएंडडी स्थलों पर आठ, औद्योगिक इकाइयों में 23 और डीजी सेटों में 35 नियमों के उल्लंघन सामने आए।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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