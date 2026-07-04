सावधान! दिल्ली, नोएडा समेत इन इलाकों में बिगड़ने वाला है मौसम, अगले 2 घंटों में आंधी-बारिश की चेतावनी
दिल्ली-एनसीआर में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले दो घंटों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी दी है।
दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे चुका है लेकिन लोगों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को अगले दो घंटों में दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली, नोएडा समेत कई इलाकों में झमाझ झमाझम बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दिल्ली और NCR के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की बहुत संभावना है। इसका असर एनसीआर लोनी देहात, हिंडन AF स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बीच शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।
दिल्ली, यूपी से लेकर हरियाणा तक के लिए अपडेट
मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य कई इलाकों में भी अगले दो घंटों में बारिश की चेतावनी दी है। इसमें हरियाणा के गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू, महेंद्रगढ़, कुरूक्षेत्र, करनाल और उत्तर प्रदेश के बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, सहारनपुर, गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और खतौली भी शामिल है।
कहां कितना तापमान
दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 0.9 डिग्री ज्यादा था। वहीं, शनिवार को अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पालम में न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 1.2 डिग्री ज़्यादा था।
वहीं, लोधी रोड पर यह 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के तापमान से 0.6 डिग्री ज़्यादा था। इसके अलावा रिज और अयानगर में यह क्रमशः 26.3 डिग्री और 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के तापमान से 1.8 डिग्री कम था।
4 दिन लगातार बारिश
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। रविवार यानी 5 जुलाई को सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकमतम तापमान में गिरावट आ सकती है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 6 जुलाई को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने, तेज हवा और मध्य बारिश की चेतावनी दी गई है। 7 और 8 जुलाई को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 31 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रह सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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