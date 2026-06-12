दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 13 जून को कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-एनसीआर में कल यानी 13 जून को भी कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं जिससे तामान में और भी गिरावट आ सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह से हुई रुक-रुक बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिव वेदर सिस्टम की वजह से तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से भी काफी राहत मिली है। अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है जबकि न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आई। कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी 13 जून को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार है।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल दोपहर के समय आंधी तूफान के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके बाद शाम को भी आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।
रविवार से बढ़ेगा तापमान
रविवार से तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा वेदर सिस्टम का असर कम हो जाएगा जिसके चलते तापमान भी बढ़ेगा। आईएमडी ने अनुमान लगाया है 14 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक की भी संभावना है। 15 से 18 जून तक भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रह सकता है।
दिल्ली-एनसीआर में क्यों बिगड़ रहा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मौसम तीन बड़ी वजहों से बिगड़ रहा है। उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हवा को प्रभावित करने वाली स्थिति बन रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक टर्फ लाइन फैली हुई है जिसके चलते मौसम बदल रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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