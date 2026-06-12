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दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 13 जून को कैसा रहेगा मौसम

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में कल यानी 13 जून को भी कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं जिससे तामान में और भी गिरावट आ सकती है। 

दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 13 जून को कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह से हुई रुक-रुक बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिव वेदर सिस्टम की वजह से तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से भी काफी राहत मिली है। अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है जबकि न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आई। कई जगहों पर तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी 13 जून को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार है।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल दोपहर के समय आंधी तूफान के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके बाद शाम को भी आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

रविवार से बढ़ेगा तापमान

रविवार से तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा वेदर सिस्टम का असर कम हो जाएगा जिसके चलते तापमान भी बढ़ेगा। आईएमडी ने अनुमान लगाया है 14 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक की भी संभावना है। 15 से 18 जून तक भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रह सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में क्यों बिगड़ रहा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मौसम तीन बड़ी वजहों से बिगड़ रहा है। उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हवा को प्रभावित करने वाली स्थिति बन रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक टर्फ लाइन फैली हुई है जिसके चलते मौसम बदल रहा है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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