Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi nazafgarh man fired on his two friends after dispute last night all are safe
आपस में हुई कहासुनी और शख्स ने दोस्तों पर चला दी गोली, दिल्ली में आधी रात कहां बवाल?
दिल्ली के नजउगढ़ इलाके में कल रात एक शख्स ने अपने दो दोस्तों पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए। गोली चलाने वाला शख्स और पीड़ित एक-दूसरे को जानते हैं। यह घटना कल रात दोनों समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुई।
Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 15 Sep 2025 10:37 AM
दिल्ली के नजउगढ़ इलाके में कल रात एक शख्स ने अपने दो दोस्तों पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए। गोली चलाने वाला शख्स और पीड़ित एक-दूसरे को जानते हैं। यह घटना कल रात दोनों समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। हालांकि, किसी भी पक्ष ने पुलिस में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस खुद ही एफआईआर (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है।
रिपोर्ट- राजन शर्मा
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।