आपस में हुई कहासुनी और शख्स ने दोस्तों पर चला दी गोली, दिल्ली में आधी रात कहां बवाल?

दिल्ली के नजउगढ़ इलाके में कल रात एक शख्स ने अपने दो दोस्तों पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए। गोली चलाने वाला शख्स और पीड़ित एक-दूसरे को जानते हैं। यह घटना कल रात दोनों समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। हालांकि, किसी भी पक्ष ने पुलिस में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस खुद ही एफआईआर (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है।