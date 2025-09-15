delhi nazafgarh man fired on his two friends after dispute last night all are safe आपस में हुई कहासुनी और शख्स ने दोस्तों पर चला दी गोली, दिल्ली में आधी रात कहां बवाल?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi nazafgarh man fired on his two friends after dispute last night all are safe

आपस में हुई कहासुनी और शख्स ने दोस्तों पर चला दी गोली, दिल्ली में आधी रात कहां बवाल?

दिल्ली के नजउगढ़ इलाके में कल रात एक शख्स ने अपने दो दोस्तों पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए। गोली चलाने वाला शख्स और पीड़ित एक-दूसरे को जानते हैं। यह घटना कल रात दोनों समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 15 Sep 2025 10:37 AM
share Share
Follow Us on
आपस में हुई कहासुनी और शख्स ने दोस्तों पर चला दी गोली, दिल्ली में आधी रात कहां बवाल?

दिल्ली के नजउगढ़ इलाके में कल रात एक शख्स ने अपने दो दोस्तों पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों बाल-बाल बच गए। गोली चलाने वाला शख्स और पीड़ित एक-दूसरे को जानते हैं। यह घटना कल रात दोनों समूहों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। हालांकि, किसी भी पक्ष ने पुलिस में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस खुद ही एफआईआर (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है।

रिपोर्ट- राजन शर्मा