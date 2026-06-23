दिल्ली की नवजीवन विहार बनी ‘जीरो वेस्ट’ कॉलोनी, 10 लाख Kg कचरा लैंडफिल में जाने से रोका; LG ने किया दौरा
दक्षिणी दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी ‘जीरो वेस्ट कॉलोनी मॉडल’ के तौर पर उभर का सामने आई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को इस कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा, इस मॉडल को पूरे शहर में लागू करेंगे।
दक्षिणी दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी ‘जीरो वेस्ट कॉलोनी मॉडल’ के तौर पर उभर का सामने आई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को इस कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी के अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस कॉलोनी द्वारा कूड़े व कचरे को कम करने, फिर से इस्तेमाल करने और रिसाइकल (रिड्यूस-रीयूज-रिसाइकल) केंद्र स्थापित किया गया है। साथ ही, गीले कचरे को रिसाइकल करने के लिए विकेंद्रीत एरोबिक कंपोस्टिंग यूनिट भी लगाया है। इसके अलावा मौके पर ही गीले व सूखे कचरे व अन्य कचरे को अलग करने की प्रणाली भी विकसित की है। कॉलोनी ने स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संचयन प्रणाली (रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) भी लगाया है।
दस लाख Kg कचरे को लैंडफिल साइट में जाने से रोका
नवजीवन विहार कॉलोनी ने पिछले आठ वर्षों में दिल्ली के लैंडफिल साइटों पर जाने वाले 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा कचरे को सफलतापूर्वक वहां जाने से रोका है। उपराज्यपाल ने इस कॉलोनी की पहल को उदाहरण बताते हुए कहा कि इस कॉलोनी ने दिखाया है कि कैसे सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी से साफ-सुथरा, हरा-भरा और टिकाऊ शहरी माहौल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं हैं। विकसित दिल्ली बनाने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी, टीम भावना और नागरिक स्वामित्व महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने दिल्ली भर की आरडब्ल्यूए से घरों के स्तर पर कचरे को मौके पर ही अलग-अलग करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
सीएसआर फंड का इस्तेमाल होगा
उपराज्यपाल कहा कि पूरी राजधानी में विकेंद्रीकृत जीरो-वेस्ट मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सीएसआर फंड का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में उपराज्यपाल ने एमसीडी को निर्देश दिए कि दिल्ली की आरडब्ल्यूए को इस आत्म निर्भर मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित व समर्थन करें। एलआईजी कॉलोनियों व ऐसे इलाकों में जरूरी बुनियादी ढांचे जैसे एरोबिंस, आरआरआर केंद्र बनाने के लिए सीएसआर फंड का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जाए।
दूसरी कॉलोनियों में लागू होगी परियोजना
इस मॉडल को दूसरे क्षेत्रों में खासकर अनधिकृत व एलआईज कॉलोनियों में भी अपनाया जाएगा। इस संबंध में उपराज्यपाल ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह कम सुविधा वाली कॉलोनियों में ऐसे विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को लागू करें। इस तरह की परियोजनाओं को कॉलोनियों में सक्रिय रूप से बढ़ावा देने व फंड मुहैया कराने के निगम को निर्देश दिए गए।
सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि आरडब्ल्यूए की ऐसी सामूहिक कोशिशों को पूरा संस्थागत समर्थन और मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपनी कानूनी और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझने, संसाधनों का सोच-समझकर इस्तेमाल करने और एक सुरक्षित, समावेशी और विश्व-स्तरीय विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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