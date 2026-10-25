दिल्ली में लोक अदालत से 600 करोड़ की राहत, 1.76 लाख मामले निपटे; सबसे ज्यादा कौन चालान सुलझे?
दिल्ली में साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,76,379 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें करीब 599.71 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई। जिला अदालतों में सबसे ज्यादा मामले सुलझे, जिनमें 1.38 लाख ट्रैफिक चालान शामिल हैं।
राजधानी दिल्ली में रविवार को आयोजित साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 600 करोड़ रुपये की समझौता राशि से 1.76 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत का आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से जिला अदालतों, हाईकोर्ट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण व अन्य जगह किया गया था। इस दौरान सबसे अधिक मामले जिला अदालतों में निपटे, जबकि कर्ज वसूली से जुड़े मामलों में समझौते की राशि सबसे अधिक रही। डीएसएलएसए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1,76,379 मामलों का निपटारा कुल 599.71 करोड़ रुपये की समझौता राशि से किया गया।
जिला अदालतों में 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया गया। इनमें कुल 317.42 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई। इन मामलों में 1.38 लाख ट्रैफिक चालान भी शामिल रहे, जिनके निपटारे से 2.77 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूल हुई। इससे स्पष्ट होता है लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने चालान और दूसरे लंबित विवादों को निपटाकर राहत पाई। वहीं, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में 97 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें करीब 252.83 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में 44 मामलों का निपटारा किया गया और इनमें लगभग 10.87 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बनी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में 284 मामलों का समाधान हुआ, जिनमें 12.31 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई। बिजली से संबंधित मामलों के लिए गठित स्थायी लोक अदालत में 1,502 मामलों का निपटारा 6.27 करोड़ रुपये की राशि के साथ हुआ।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों में भी बड़ी राहत मिली। रोहिणी कोर्ट में सारिका क्वात्रा एवं अन्य बनाम मेसर्स न्यू त्रिशूल ट्रांसपोर्ट सर्विस एवं अन्य मामले का 2.90 करोड़ रुपये में समझौते के जरिए निपटारा किया गया। यह राशि बीमा कंपनी की ओर से दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। डीएसएलएसए के मुताबिक, लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र समाधान करना है। इस बार डिजिटल लोक अदालत के जरिए ट्रैफिक चालान के भुगतान और पोर्टल पर जानकारी तुरंत अपडेट करने पर भी जोर दिया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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