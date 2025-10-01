delhi narela two people snatched food from delivery boy not gave money also abused and misbehaved full details गाली और हाथापाई; दिल्ली के नरेला में डिलीवरी बॉय से बदसलूकी, खाने के पैसे भी नहीं दिए, Ncr Hindi News - Hindustan
गाली और हाथापाई; दिल्ली के नरेला में डिलीवरी बॉय से बदसलूकी, खाने के पैसे भी नहीं दिए

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | हेमंत कुमारWed, 1 Oct 2025 12:45 PM
दिल्ली के नरेला में एक Zomato डिलीवरी बॉय के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। नशे की हालत में दो व्यक्तियों ने न सिर्फ ऑनलाइन काना मंगाया बल्कि ऑर्डर आ जाने पर डिलीवरी बॉय को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और बिना पैसे दिए खाना भी छीन लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना के अनुसार, 29 सितंबर, 2025 को पुलिस स्टेशन नरेला (PS Narela) में ASI देशपाल को एक सूचना दी गई थी। Zomato डिलीवरी बॉय अर्जुन ने फोन करके बताया कि नशे की हालत में दो व्यक्तियों ने खाना ऑर्डर किया और जब वह खाना देने गया, तो उन्होंने बिना पैसे दिए जबरदस्ती ऑर्डर छीन लिया। उन्होंने उसे गाली भी दी।

शिकायत के बाद ASI देशपाल और कांस्टेबल रविश तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर डिलीवरी बॉय अर्जुन ने आरोप लगाया कि उन व्यक्तियों ने उसके साथ हाथापाई (physically assaulted) भी की। आरोपी की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई और उसे नशे की हालत में पाया गया। पूछताछ करने पर उसने पुलिस अधिकारियों को भी गाली देना शुरू कर दिया। जब उसने पुलिसकर्मियों का विरोध किया, तो उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला गया और तुरंत मेडिकल जांच (MLC) के लिए अस्पताल ले जाया गया। MLC तुरंत की गई, जिसमें ऋषि कुमार के शराब पीने की पुष्टि हुई।

चूंकि डिलीवरी बॉय को आगे अपने काम पर जाना था, इसलिए उसने उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसलिए, आरोपी व्यक्ति ऋषि कुमार (जो एक शिक्षक है) को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया। इसके अलावा, MLC के दौरान ऋषि कुमार ने अपना गलत नाम (राम कुमार) बताया था। इस पूरे मामले की जांच अब अतिरिक्त DCP / बाहरी-उत्तर (Addl DCP / Outer-North) की ओर से की जा रही है।