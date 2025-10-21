दिल्ली में दिवाली की धूम के बीच आग का तांडव, फायर ब्रिगेड की सांसें फूलीं!

संक्षेप: दिवाली के दिन दिल्ली में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं सामने आईं; नरेला के डीएसआईआईडीसी और भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूता और कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसपर काबू पाने के लिए कुल 42 फायर टेंडर भेजे गए।

दिवाली की चमक और पटाखों की गूंज के बीच दिल्ली में आग की लपटों ने भी जोर पकड़ा। सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक दिल्ली फायर सर्विस को 170 से ज्यादा फोन कॉल्स आ चुके थे, जिसमें आग लगने की घटनाओं की जानकारी दी गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है।

नरेला में जूता फैक्ट्री में भयंकर आग सोमवार शाम को दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। नरेला डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान को ढकने लगा। दिल्ली फायर सर्विस ने तुरंत 16 फायर टेंडर मौके पर भेजे, जो आग बुझाने में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धुआं इतना घना था कि पूरी इमारत उसकी चपेट में आ गई।

भोरगढ़ में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लपटों का कहर नरेला में ही भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में भी आग ने तांडव मचाया। जैसे ही फायर सर्विस को इसकी सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। फायर ऑफिसर एसके दुआ ने बताया, "हमें भोरगढ़ में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर 26 फायर टेंडर भेजे गए, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।"