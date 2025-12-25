दिल्ली में आधी रात कहां हुआ ठांय-ठांय? पुलिस ने पकड़ डाले दो वांटेड अपराधी

संक्षेप: पुलिस ने नरेला के एनआईटी (NIT) के पास एक विशेष चेकपोस्ट (पिकेट) लगाया था। आरोपी उस इलाके में हथियार लेकर घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, उन्होंने पुलिस पर तीन गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों पर गोली मारी, जिससे वे घायल हो गए।

दिल्ली में आधी रात-अल सुबह के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो वांटेड अपराधियों को घायल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, इन दोनों आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। ये दोनों नरेला थाने के घोषित अपराधी हैं और इन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गुरुवार को पुलिस ने नरेला के एनआईटी (NIT) के पास एक विशेष चेकपोस्ट (पिकेट) लगाया था। आरोपी उस इलाके में हथियार लेकर घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, उन्होंने पुलिस पर तीन गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों पर गोली मारी, जिससे वे घायल हो गए। घायल आरोपियों को पहले आरएचसी (RHC) अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से बीएसए (BSA) अस्पताल भेज दिया गया।

अफजल उर्फ इमरान (34 वर्ष): यह नरेला का रहने वाला है और इलाके का घोषित अपराधी (BC) है। इस पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, लूटपाट, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ और पोक्सो (POCSO) एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं।

चंदन उर्फ काकू (31 वर्ष): यह भी नरेला का रहने वाला है और पुलिस रिकॉर्ड में 'बैड कैरेक्टर' (BC) है। यह हत्या के प्रयास, लूटपाट और चोरी जैसे कई मामलों में शामिल रहा है।