दिल्ली में बन रही पहली हाई-टेक जेल, नहीं चलेगी खूंखार कैदियों गैंगस्टर्स की मनमानी

दिल्ली में बन रही पहली हाई-टेक जेल, नहीं चलेगी खूंखार कैदियों गैंगस्टर्स की मनमानी

संक्षेप:

तिहाड़ में बढ़ती गैंगवार को रोकने के लिए नरेला के टिकरी खुर्द में दिल्ली की पहली हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण फरवरी से शुरू होगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बन रही इस जेल में 300 खतरनाक कैदियों को रखने की क्षमता होगी।

Jan 28, 2026 02:09 pm IST
दिल्ली की तिहाड़ जेल में आए दिन होने वाली गैंगवार और हिंसा अब बीते जमाने की बात हो सकती है। दिल्ली सरकार ने नरेला में शहर की पहली हाई-सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसका टेंडर जारी कर दिया गया है और अगले महीने यानी फरवरी के मध्य से इसका निर्माण कार्य शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

खूंखार कैदियों के लिए आइसोलेशन सेल

नरेला के टिकरी खुर्द गांव में 40 एकड़ में बन रही इस जेल का मकसद खूंखार और हाई-रिस्क कैदियों को अलग-थलग रखना है। इस जेल में 250 से 300 खतरनाक कैदियों को रखने की क्षमता होगी। सबसे खास बात यह है कि यहां सेल अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ऐसे बनाए जा रहे हैं कि कैदी एक-दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे और न ही बात कर सकेंगे।

टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड से लिया सबक

अधिकारियों के मुताबिक, तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की 100 से ज्यादा बार चाकू मारकर की गई हत्या और नीरज बवाना गैंग के सहयोगी की हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। पुरानी जेलों में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर गैंगवार को अंजाम दिया जाता था, लेकिन नई जेल में कैदी अपना गैंग नहीं बना पाएंगे।

बायोमेट्रिक लॉक और बॉडी स्कैनर का पहरा

इस जेल की सुरक्षा अभेद्य होगी। यहां 20 मीटर से ज्यादा ऊंची दीवारें बनाई जाएंगी, ताकि कोई भागने की सोच भी न सके। इसके अलावा हाई-टेक सुरक्षा फीचर्स जैसे बायोमेट्रिक लॉक, बॉडी स्कैनर और चौबीसों घंटे वीडियो सर्विलांस की व्यवस्था होगी। जेल परिसर के अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और कोर्ट की कार्यवाही के लिए जगह होगी, ताकि खतरनाक कैदियों को बाहर ले जाने का जोखिम कम हो सके।

केंद्र सरकार उठा रही है खर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाई-टेक जेल का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। हालांकि अगर बजट 100 करोड़ रुपये से ऊपर जाता है, तो अतिरिक्त खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में ही इसके लिए 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। उम्मीद है कि यह जेल 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी।

