Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi narela driver murders 5 year old boy revenge
दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पिता के ड्राइवर ने की 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पिता के ड्राइवर ने की 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

संक्षेप: दिल्ली के नरेला में ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर ने मालिक से थप्पड़ का बदला लेने के लिए उनके 5 साल के बेटे को अगवा कर ईंट और चाकू से निर्मम हत्या कर दी; पुलिस फरार आरोपी नीटू की तलाश में जुटी है।

Wed, 22 Oct 2025 11:04 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली के नरेला इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पांच साल के मासूम बच्चे को उसके पिता के ड्राइवर ने अगवा कर बेरहमी से मार डाला। पुलिस का कहना है कि यह हत्या बदले की आग में की गई। आरोपी ड्राइवर नीटू फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जी-जान से जुटी है।

खेलते-खेलते गायब हुआ बच्चा

मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में एक फोन आया कि एक बच्चा लापता है। जांच में पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। परिवार और पड़ोसियों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार, बच्चे का शव पास ही किराए के मकान में मिला, जहां नीटू रहता था।

बदला लेने के लिए उठाया कदम

पुलिस के मुताबिक, बच्चे का पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, जिसके पास सात-आठ गाड़ियां हैं। नीटू और वसीम नाम के दो ड्राइवर उसके लिए काम करते थे। सोमवार रात को शराब के नशे में दोनों ड्राइवरों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें नीटू ने वसीम को पीट दिया। जब यह बात मालिक को पता चली, तो उन्होंने नीटू को दो-चार थप्पड़ जड़ दिए। इस अपमान से आगबबूला हुए नीटू ने अगले ही दिन मासूम को निशाना बनाया। उसने बच्चे को अगवा किया और अपने किराए के कमरे में ले जाकर ईंट और चाकू से उसकी हत्या कर दी।

पुलिस की तलाशी में जुटी टीमें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (आउटर नॉर्थ) हरीश्वर स्वामी ने बताया कि नीटू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद से फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिश में है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।