दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पिता के ड्राइवर ने की 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

संक्षेप: दिल्ली के नरेला में ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर ने मालिक से थप्पड़ का बदला लेने के लिए उनके 5 साल के बेटे को अगवा कर ईंट और चाकू से निर्मम हत्या कर दी; पुलिस फरार आरोपी नीटू की तलाश में जुटी है।

दिल्ली के नरेला इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पांच साल के मासूम बच्चे को उसके पिता के ड्राइवर ने अगवा कर बेरहमी से मार डाला। पुलिस का कहना है कि यह हत्या बदले की आग में की गई। आरोपी ड्राइवर नीटू फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जी-जान से जुटी है।

खेलते-खेलते गायब हुआ बच्चा मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में एक फोन आया कि एक बच्चा लापता है। जांच में पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। परिवार और पड़ोसियों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार, बच्चे का शव पास ही किराए के मकान में मिला, जहां नीटू रहता था।

बदला लेने के लिए उठाया कदम पुलिस के मुताबिक, बच्चे का पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, जिसके पास सात-आठ गाड़ियां हैं। नीटू और वसीम नाम के दो ड्राइवर उसके लिए काम करते थे। सोमवार रात को शराब के नशे में दोनों ड्राइवरों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें नीटू ने वसीम को पीट दिया। जब यह बात मालिक को पता चली, तो उन्होंने नीटू को दो-चार थप्पड़ जड़ दिए। इस अपमान से आगबबूला हुए नीटू ने अगले ही दिन मासूम को निशाना बनाया। उसने बच्चे को अगवा किया और अपने किराए के कमरे में ले जाकर ईंट और चाकू से उसकी हत्या कर दी।