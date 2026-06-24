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'मैंने काला जादू नहीं किया, मेरी बेटी किसी और को मत देना...'; दिल्ली में 24 साल की महिला ने किया सुसाइड

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Suicide Case: दिल्ली के नांगलोई में 24 साल की महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। मौत से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में उसने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। महिला ने अपनी डेढ़ साल की बेटी की देखभाल को लेकर भावुक अपील की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'मैंने काला जादू नहीं किया, मेरी बेटी किसी और को मत देना...'; दिल्ली में 24 साल की महिला ने किया सुसाइड

Delhi Suicide Case: नई दिल्ली के नांगलोई इलाके में 24 साल की एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले महिला ने अपने मोबाइल फोन में तीन मिनट से अधिक का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में महिला ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। अपनी डेढ़ साल की बेटी को लेकर भावुक अपील भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंखे से लटकी मिली लाश

पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर महिला का शव उसके ससुराल स्थित घर में पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन जांच के दौरान महिला के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला, जिसे अब जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

पति को मेरी बेटी न दी जाए

वीडियो में महिला अपने पिता से भावुक अंदाज में कहती सुनाई देती है कि वह उन्हें छोड़कर जा रही है। उसने अपने माता-पिता से उसकी मौत के बाद किसी तरह का विवाद न करने की अपील की। साथ ही अपनी डेढ़ साल की बेटी की देखभाल करने का अनुरोध किया। महिला ने वीडियो में यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी को उसके पति या किसी अन्य व्यक्ति के हवाले किया जाए।

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मैंने किसी पर काला जादू नहीं किया

वीडियो में महिला ने दावा किया कि वह हमेशा एक छोटे और शांतिपूर्ण परिवार की इच्छा रखती थी। उसने अपने ऊपर लगाए गए कुछ आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि उसने कभी किसी तरह का काला जादू नहीं किया। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि वह अब इस माहौल में नहीं रह सकती।

ढाई साल पहले हुई थी शादी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महिला की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी और वह अपने पति के साथ नांगलोई में रह रही थी। उसका पति निजी क्षेत्र में नौकरी करता है। दंपती की एक डेढ़ साल की बेटी भी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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क्या बोली पुलिस

पुलिस ने बताया कि मामले में उप मंडल दंडाधिकारी (SDM) के समक्ष दर्ज कराए गए बयानों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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