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दिल्ली पुलिस ने दबोचा नंदू गैंग का खतरनाक शार्पशूटर, जेल से छूटते ही फिर बना रहा था गैंग से संपर्क

Mar 14, 2026 07:30 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक खतरनाक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। 26 साल के आरोपी की पहचान लकी उर्फ भवानी के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है।

दिल्ली पुलिस ने दबोचा नंदू गैंग का खतरनाक शार्पशूटर, जेल से छूटते ही फिर बना रहा था गैंग से संपर्क

दिल्ली के द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक खतरनाक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। 26 साल के आरोपी की पहचान लकी उर्फ भवानी के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। द्वारका डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि आरोपी लकी मुकदमों की सुनवाई से लगातार फरार चल रहा था। द्वारका कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था।

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लकी एक आदतन अपराधी है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि पवन सहरावत के जरिए वह नंदू गैंग के संपर्क में आया। साल 2021 में कपिल सांगवान के इशारे पर ही उसने दिल्ली के उजवा गांव में विरोधी गुट के मनोज की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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इसके अलावा, उसने बिजवासन इलाके में रंगदारी वसूलने के लिए गोलीबारी की थी और पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी गोलियां चलाई थीं। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, हत्या के प्रयास और लूट के कुल आठ संगीन मामले दर्ज हैं।

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जेल से छूटते ही फिर बना रहा था गैंग से संपर्क

पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2025 में राजस्थान की जयपुर जेल से बाहर आने के बाद लकी ने पैसों के लिए फिर से गैंग का रुख किया। वह अपने साथी धर्मेंद्र राणा से मिलने अंबाला जेल भी गया और कपिल सांगवान से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टीम को 11 मार्च को उसके गांव में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय कर गांव में छापेमारी की और उसे रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद वापस जेल भेज दिया गया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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