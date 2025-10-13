दिल्ली के नंद नगरी में 20 वर्षीय लड़की को चाकू से गोदकर मारा, आरोपी गिरफ्तार
राजधानी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आज सुबह 20 वर्षीय एक लड़की की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।
राजधानी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आज सुबह 20 वर्षीय एक लड़की की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आज 13 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे थाना नंद नगरी पुलिस को डी-ब्लॉक में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां 20 वर्षीय एक लड़की घायल अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने इस संबंध में थाना नंद नगरी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीमें मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही हैं और मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस ने इस हत्या के सिलसिले में नंद नगरी इलाके में रहने वाले 23 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के प्रयास जारी हैं। मामले की जांच जारी है।