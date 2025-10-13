Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi nand nagri crime 20 year old girl stabbed to death accused arrested

दिल्ली के नंद नगरी में 20 वर्षीय लड़की को चाकू से गोदकर मारा, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आज सुबह 20 वर्षीय एक लड़की की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रजनीश पांडेयMon, 13 Oct 2025 02:59 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के नंद नगरी में 20 वर्षीय लड़की को चाकू से गोदकर मारा, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आज सुबह 20 वर्षीय एक लड़की की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आज 13 अक्टूबर 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे थाना नंद नगरी पुलिस को डी-ब्लॉक में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां 20 वर्षीय एक लड़की घायल अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस संबंध में थाना नंद नगरी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीमें मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही हैं और मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने इस हत्या के सिलसिले में नंद नगरी इलाके में रहने वाले 23 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के प्रयास जारी हैं। मामले की जांच जारी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।