delhi nand nagri and shastri nagar flyover mp manoj tiwari said satyender replied with cbi wala taunt know full story मनोज तिवारी को सत्येंद्र जैन का CBI वाला तंज, दिल्ली के इन दो फ्लाईओवर के लेट होने की कहानी
मनोज तिवारी को सत्येंद्र जैन का CBI वाला तंज, दिल्ली के इन दो फ्लाईओवर के लेट होने की कहानी

सीएम रेखा गुप्ता ने नंग नगरी फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि बरसों से जो काम अटका हुआ था, उसे हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही कम समय में आगे बढ़ाया और आज यह 180 करोड़ रुपये की लागत से जनता के लिए पूरा हो गया है।

Utkarsh Gaharwar दिल्लीSun, 28 Sep 2025 06:16 PM
दिल्ली के दो प्रमुख फ्लाईओवरों में से एक नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन आज हो गया। 180 करोड़ की लागत से बना ये फ्लाईओवरअब आम जनता के स्वागत के लिए तैयार है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहते मैंने इन दोनों फ्लाईओवर की बात की थी,लेकिन सत्येंद्र जैन ने कहा था कि आप सीबीआई से बनवा लो। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन तो इसे बनवा के श्रेय भी ले सकते थे,लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) जनता के लिए एक तलवार है।यह कभी किसी का पेट छेदती है, तो कभी किसी की छाती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है। वे जनता के लिए एक खतरनाक नशे की तरह हैं। उनका आपस में विरोध भी एक नाटक है। वे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिलते। वे केवल सत्ता के लिए गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। मैंने नंद नगरी फ्लाईओवर और शास्त्री पार्क फ्लाईओवर की योजना सत्येंद्र जैन को दी थी.। उन्होंने मुझसे कहा था, 'तिवारी जी, इसे सीबीआई से बनवा लो,' क्योंकि वह गलत काम करते थे, इसलिए सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी।

इस दौरान PWD मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यमुना पार में ट्रैफिक को सुव्यवस्थित (streamline) करने के लिए जितने भी फ्लाईओवर और सड़कें बनाने की जरूरत है, दिल्ली सरकार वे सभी काम करेगी। पैसे की कोई कमी नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने नंग नगरी फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि बरसों से जो काम अटका हुआ था, उसे हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही कम समय में आगे बढ़ाया और आज यह 180 करोड़ रुपये की लागत से जनता के लिए पूरा हो गया है।