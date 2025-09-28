मनोज तिवारी को सत्येंद्र जैन का CBI वाला तंज, दिल्ली के इन दो फ्लाईओवर के लेट होने की कहानी

सीएम रेखा गुप्ता ने नंग नगरी फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि बरसों से जो काम अटका हुआ था, उसे हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही कम समय में आगे बढ़ाया और आज यह 180 करोड़ रुपये की लागत से जनता के लिए पूरा हो गया है।

दिल्ली के दो प्रमुख फ्लाईओवरों में से एक नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन आज हो गया। 180 करोड़ की लागत से बना ये फ्लाईओवरअब आम जनता के स्वागत के लिए तैयार है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहते मैंने इन दोनों फ्लाईओवर की बात की थी,लेकिन सत्येंद्र जैन ने कहा था कि आप सीबीआई से बनवा लो। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन तो इसे बनवा के श्रेय भी ले सकते थे,लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) जनता के लिए एक तलवार है।यह कभी किसी का पेट छेदती है, तो कभी किसी की छाती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है। वे जनता के लिए एक खतरनाक नशे की तरह हैं। उनका आपस में विरोध भी एक नाटक है। वे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिलते। वे केवल सत्ता के लिए गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। मैंने नंद नगरी फ्लाईओवर और शास्त्री पार्क फ्लाईओवर की योजना सत्येंद्र जैन को दी थी.। उन्होंने मुझसे कहा था, 'तिवारी जी, इसे सीबीआई से बनवा लो,' क्योंकि वह गलत काम करते थे, इसलिए सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी।