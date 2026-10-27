काम की बात: दिल्ली में यमुना सफारी जल्द, 500 रुपये में क्रूज की सैर; कहां से कहां तक सफर
Yamuna River Safari: दिल्ली सरकार छठ से पहले यमुना सफारी शुरू करने वाली है। इसमें 50 रुपए एंट्री फीस से लेकर 500 रुपए में क्रूज की सैर करने को मिल सकती।
Yamuna River Safari: दिल्ली में रहने वाले लोग जल्द ही यमुना नदी में क्रूज की सैर का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली सरकार छठ पूजा से पहले यमुना सफारी शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यमुना सफारी का ट्रायल किया और पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसमें एंट्री फीस 50 रुपए से लेकर क्रूज की सैर 500 रुपए तक में मिल सकती है।
प्रस्तावित योजना के तहत क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक जाएगा और फिर वापस लौटेगा। करीब छह किलोमीटर की इस यात्रा में 35 से 45 मिनट लगने की उम्मीद है।
500 रुपये में क्रूज की सैर
यमुना सफारी के लिए क्रूज में एक बार में 30 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। एंट्री फीस 50 रुपये और पूरी क्रूज यात्रा का किराया 500 रुपये रहने की उम्मीद है। हालांकि, शुल्क और सेवा शुरू होने की अंतिम तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्रूज का ट्रायल करीब एक सप्ताह तक चल सकता है। इसके बाद जरूरी तैयारियां पूरी कर नवंबर की शुरुआत में सेवा शुरू करने की योजना है।
म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर फूड पार्क तक की सुविधा
यमुना सफारी प्रोजेक्ट पर्यटकों के लिए कई दूसरी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इनमें फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्पोर्ट्स और फूड पार्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का यमुना से गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। यमुना सफारी के जरिए लोगों को नदी को एक नए अंदाज में देखने और अनुभव करने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ यमुना की सफाई और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना जरूरी है।
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर कर रही काम
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस परियोजना को केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, डीडीए, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के बीच समन्वय किया जा रहा है।
मिश्रा ने कहा कि परियोजना में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की आवश्यकताओं और पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन किया गया है।
छठ पूजा की तैयारियों का भी जायजा
दिल्ली सरकार इस साल यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन की तैयारियां भी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सूर घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तैयारियां बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाट पर क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत कराने, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा।
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