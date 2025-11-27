Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi najafgarh encounter bhau gang shooter arrested
दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, भाऊ गैंग के बड़े बदमाश ने 'खाई गोली'

दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, भाऊ गैंग के बड़े बदमाश ने 'खाई गोली'

संक्षेप:

दिल्ली में एनकाउंटर के बाद भाऊ गैंग के एक शूटर अंकित को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। नजफगढ़ के साई बाबा मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई।

Thu, 27 Nov 2025 10:12 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

द्वारका जिला पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल लंबे समय से फरार चल रहे हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर को गुरुवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। आरोपी 25 वर्षीय अंकित पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस के अलावा उसे हरियाण पुलिस भी लंबे समय से तलाश रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर को नजफगढ़ इलाके में हुई गैंगवार के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के शूटरों ने रोहित लांबा पर फायरिंग की गई थी। रोहित इस फायरिंग में बच गया था। पुलिस ने उसके बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और चार आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन मामले में शामिल दोनों शूटर अंकित और दीपक फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि शूटर अंकित नजफगढ़ स्थित साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है। पुलिस ने यूईआर-2 के पास ट्रैप लगाया और अंकित का इंतजार शुरू किया। सुबह करीब 8.05 बजे अंकित बाइक से वहां पहुंचा। अंकित को देखकर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने बाइक से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

आरोपी की एक गोली हेडकांस्टेबल कुलदीप को लगी। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के चलते वह बच गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें अंकित के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अंकित को पकड़ लिया औीर नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने उपचार के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 2020 में पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने के आरोप में लंबे समय से हरियाणा पुलिस भी तलाश कर रही थी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।