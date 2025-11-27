दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, भाऊ गैंग के बड़े बदमाश ने 'खाई गोली'

संक्षेप: दिल्ली में एनकाउंटर के बाद भाऊ गैंग के एक शूटर अंकित को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। नजफगढ़ के साई बाबा मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई।

द्वारका जिला पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल लंबे समय से फरार चल रहे हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर को गुरुवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। आरोपी 25 वर्षीय अंकित पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस के अलावा उसे हरियाण पुलिस भी लंबे समय से तलाश रही थी।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर को नजफगढ़ इलाके में हुई गैंगवार के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के शूटरों ने रोहित लांबा पर फायरिंग की गई थी। रोहित इस फायरिंग में बच गया था। पुलिस ने उसके बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और चार आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन मामले में शामिल दोनों शूटर अंकित और दीपक फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि शूटर अंकित नजफगढ़ स्थित साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है। पुलिस ने यूईआर-2 के पास ट्रैप लगाया और अंकित का इंतजार शुरू किया। सुबह करीब 8.05 बजे अंकित बाइक से वहां पहुंचा। अंकित को देखकर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने बाइक से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।