दिल्ली की इस पुरानी झील की बदलेगी तस्वीर, 2 महीने में खर्च होंगे 14.75 लाख, क्यों जरूरत?

दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित नैनी झील के कायाकल्प के लिए ठेकेदारों से बिडिंग आमंत्रित की हैं। अधिकारियों की मानें तो काम शुरू होने के बाद इसे दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके कायाकल्प में कुल 14.75 लाख रुपये लगेंगे। यह कदम स्थानीय निवासियों (RWAs) की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने पुरानी हो चुकी सुविधाओं, खराब रोशनी और बैठने की जगह की कमी को लेकर चिंता जताई थी।

क्या बदलाव होंगे? DTTDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झील परिसर को सुरक्षित, चमकदार और पर्यटकों खासकर परिवारों और बुजुर्गों के लिए बेहतर बनाना है। दिन और रात, दोनों समय लोगों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य और बिजली के काम एक साथ किए जाएंगे। कुल बजट में से लगभग ₹8.88 लाख मरम्मत और निर्माण के लिए रखे गए हैं, जबकि 5.86 लाख बिजली और रोशनी की व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इस कायाकल्प योजना में झील के चारों ओर पैदल चलने के लिए नए रास्ते, टूटे हुए फर्श की मरम्मत, बैठने के लिए नई बेंचें, बाउंड्री की सजावट और रास्तों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर नई लाइटिंग लगाना शामिल है। यह झील स्थानीय लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक और आपस में मिलने-जुलने की एक मुख्य जगह है। अधिकारियों ने बताया कि यहां कोई बड़ा या भारी निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, “हमारा उद्देश्य झील के प्राकृतिक वातावरण को छेड़े बिना पुरानी सुविधाओं को सुधारना है। लोग यहां रोज आते हैं, इसलिए बेहतर रोशनी और सुरक्षित रास्तों जैसी व्यावहारिक चीजों पर जोर दिया जा रहा है।”