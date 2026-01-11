Hindustan Hindi News
दिल्ली की इस पुरानी झील की बदलेगी तस्वीर, 2 महीने में खर्च होंगे 14.75 लाख, क्यों जरूरत?

संक्षेप:

Jan 11, 2026 09:38 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित नैनी झील के कायाकल्प के लिए ठेकेदारों से बिडिंग आमंत्रित की हैं। अधिकारियों की मानें तो काम शुरू होने के बाद इसे दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके कायाकल्प में कुल 14.75 लाख रुपये लगेंगे। यह कदम स्थानीय निवासियों (RWAs) की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने पुरानी हो चुकी सुविधाओं, खराब रोशनी और बैठने की जगह की कमी को लेकर चिंता जताई थी।

क्या बदलाव होंगे?

DTTDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झील परिसर को सुरक्षित, चमकदार और पर्यटकों खासकर परिवारों और बुजुर्गों के लिए बेहतर बनाना है। दिन और रात, दोनों समय लोगों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य और बिजली के काम एक साथ किए जाएंगे। कुल बजट में से लगभग ₹8.88 लाख मरम्मत और निर्माण के लिए रखे गए हैं, जबकि 5.86 लाख बिजली और रोशनी की व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इस कायाकल्प योजना में झील के चारों ओर पैदल चलने के लिए नए रास्ते, टूटे हुए फर्श की मरम्मत, बैठने के लिए नई बेंचें, बाउंड्री की सजावट और रास्तों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर नई लाइटिंग लगाना शामिल है। यह झील स्थानीय लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक और आपस में मिलने-जुलने की एक मुख्य जगह है। अधिकारियों ने बताया कि यहां कोई बड़ा या भारी निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, “हमारा उद्देश्य झील के प्राकृतिक वातावरण को छेड़े बिना पुरानी सुविधाओं को सुधारना है। लोग यहां रोज आते हैं, इसलिए बेहतर रोशनी और सुरक्षित रास्तों जैसी व्यावहारिक चीजों पर जोर दिया जा रहा है।”

भविष्य की योजना

DTTDC के अधिकारियों का कहना है कि सुधार कार्य पूरा होने के बाद, यहां छोटे सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि झील का परिसर और जीवंत हो सके। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित सार्वजनिक स्थलों को सुधारने के लिए DTTDC द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में यह झील भी शामिल है। निर्माण कार्य का समय जानबूझकर कम रखा गया है ताकि यहां आने वाले लोगों और मॉर्निंग वॉक करने वालों को ज्यादा परेशानी न हो। अधिकारियों के अनुसार, काम के दौरान कुछ हिस्सों में अस्थायी रास्ते बनाए जा सकते हैं ताकि मरम्मत के समय भी लोग झील परिसर का इस्तेमाल कर सकें। DTTDC के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि, "एक बार जब कायाकल्प का काम पूरा हो जाएगा, तो इसके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित नागरिक निकायों के पास रहेगी।"

